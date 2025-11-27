 Rusija uždaro Lenkijos konsulatą Sibire

Rusija uždaro Lenkijos konsulatą Sibire

2025-11-27 11:30
BNS inf.

Maskva ketvirtadienį iškvietė lenkų ambasadorių ir paskelbė, kad uždarys Lenkijos konsulatą Irkutske, atsakydama į Varšuvos sprendimą uždaryti Rusijos konsulatą dėl kaltinimų sabotažu.

Rusija uždaro Lenkijos konsulatą Sibire
Rusija uždaro Lenkijos konsulatą Sibire / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Gdansko konsulato uždarymas yra „priešiškas ir nepagrįstas žingsnis“, ir pareiškė, kad Lenkijos atstovybė Irkutske, Sibire, turi būti uždaryta iki gruodžio pabaigos.

Anksčiau šį mėnesį lenkų Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad paskutinis Rusijos konsulatas Lenkijoje bus uždarytas iki gruodžio 23 dienos.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis kiek anksčiau paskelbė apie Rusijos konsulato Gdanske uždarymą. Jis paaiškino, kad sprendimas priimtas reaguojant į neseniai įvykdytus sabotažo išpuolius prieš Lenkijos geležinkelių sistemą.

R. Sikorskis apkaltino Rusijos karinę žvalgybos agentūrą GRU organizavus diversijos aktus palei Lenkijos geležinkelio liniją.

2024-aisiais Varšuva uždarė Rusijos konsulatą Poznanėje, o šių metų gegužę – Krokuvoje. Rusija atsakė tuo pačiu ir uždarė Lenkijos konsulatus Sankt Peterburge bei Kaliningrade.

Rusijos ambasada Varšuvoje tebėra atidaryta.

Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad imsis atsakomųjų veiksmų.

Šiuo metu Lenkijos diplomatinė atstovybė Rusijoje susideda iš ambasados ​​Maskvoje ir generalinio konsulato Irkutske.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Rusija
uždarytas konsulatas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų