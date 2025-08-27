Kėdainiuose greitosios pagalbos medikai įsikūrė sandėlyje

Tai ne moderni medikų bazė Kėdainiuose, o maisto parduotuvės sandėliai, kur anksčiau stovėjo prekės. Čia dabar tenka dirbti ir ilsėtis tiems, kurie kasdien skuba gelbėti gyvybių. Kieme greitosios pagalbos automobiliai sustatyti vienas prie kito, o siauras asfaltuotas keliukas, stipriau palijus, tampa slidus – kartais tenka net užklimpti. Medikams tenka taikytis prie sąlygų ir tenkintis tuo, ką turi.
„Kiek įmanoma, įrengiamos poilsio ir darbo vietos, nes žinome, kad budėjimas vyksta paromis. Jos įrengtos, kiek leidžia galimybės, bet vis tiek tai sandėliavimo patalpos, jos iš esmės nepritaikytos nuolatiniam darbui“, – pasakojo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
Šias patalpas Kėdainių greitajai pagalbai išnuomojo rajono Vartotojų kooperatyvas. Vienoje pastato pusėje veikia maisto prekių parduotuvė, kitoje – buvę sandėliai, kurie dabar virto greitosios pagalbos stotimi.
„Jie kreipėsi į mus, nes jau nuomojosi vienas patalpas ir ieškojo naujų. Paprašė, kad, kiek įmanoma, padėtume. Padarėme pertvaras, įrengėme dušą, perdažėme sienas“, – dėstė Kėdainių rajono Vartotojų kooperatyvo inžinierius Mintautas Svetickas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Gyventojai sako, kad tokios sąlygos yra nepagarba medikams. Kad neliktų gatvėje, medikai persikėlė į sandėlį. Iki šiol naudotos greitosios pagalbos patalpos priklausė savivaldybei. Jas savivaldybė atsiėmė savo įmonei.
„Pirminės sveikatos priežiūros centras taip pat vykdo projektą ir turi išsikelti dalį patalpų. Vienu žodžiu, ten, kur buvo GMP, dabar planuojama perkelti odontologinį skyrių, kurio anksčiau nebuvo. Kol nežinojau, ar bus finansavimas šiam projektui, aš, lankydamasis GMP skyriuje, visada sakydavau, kad niekas jų neiškeldins iš tų patalpų“, – kalbėjo Kėdainių meras Valentinas Tamulis.
Greitoji priklauso valstybei, bet naudojo savivaldybės patalpas pagal panaudos sutartį. Meras teigia, kad apie iškeldinimą medikai buvo informuoti dar gegužę.
„Savivaldybė siūlė patalpas kitame pastate, taip pat klausė, kodėl nesidomi Visuomenės sveikatos biuro patalpomis, kurios buvo puikiai sutvarkytos. Iš ten išsikėlęs Visuomenės sveikatos biuras persikėlė į kitas savivaldybės patalpas“, – tvirtino V. Tamulis.
Čia ir kilo nesusikalbėjimas: savivaldybė norėjo atsiimti patalpas, bet nesulaukė GMP vadovo atsakymo. Atėjus terminui, medikams liko du pasirinkimai – greitai rasti naujas patalpas arba likti gatvėje.
„Jie dar galėjo atvykti ir šnekėti, jeigu netiko terminas – gal būtume terminą pratęsę iki rugsėjo. Visą tai būtume žmogiškai aptarę, bet iš GMP pusės nebuvo jokio atsako“, – teigė Kėdainių meras.
Panašu, kad greitosios medikai parduotuvės sandėlyje ilgai neužsibus, nors pagal turimą sutartį dar gali likti metus.
„Po poros mėnesių turėtų būti perkelta į administracines, o maždaug po metų, žadama, kad bus įrengtas mobilus namelis, kuris taptų nuolatine GMP stotimi“, – sakė T. Bagdonas.
Aiškėja, kad po greitosios medicinos pertvarkos absurdiška situacija – ne tik Kėdainiuose. Regionų medikai glaudžiasi kur tik gali.
„Ši problema aktuali visoje Lietuvoje, nes GMP tarnyba savo patalpas turi tik didmiesčiuose, o visos kitos priverstos naudotis savivaldybių patalpomis. Anksčiau, iki pertvarkos, greitosios pagalbos stotys priklausydavo būtent savivaldybių įstaigoms“, – aiškino T. Bagdonas.
Per tris mėnesius Kėdainių greitosios pagalbos medikai jau du kartus turėjo persikelti į naujas patalpas. Mieste dirba keturios greitosios brigados.
Naujausi komentarai