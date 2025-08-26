Kas lemia laimėjimą loterijoje – sėkmė ar strategija?

– Su neprastomis naujienomis atėjote. Tai kokia yra laimėtojo istorija – ar seniai jis žaidžia ir kada pats prisistatė pas loterijos organizatorius?
– Laimėtojas bilietą nusipirko praėjusį pirmadienį. Jis jį patikrino namuose ir, pamatęs, kad laimėjo pusę milijono eurų, iš pradžių sunkiai galėjo tuo patikėti. Kadangi tai buvo vakaras, jis visą naktį galvojo. Ryte, dar prieš atsidarant atstovybei, jis jau laukė prie mūsų durų, kad pasitikrintų, ar tikrai laimėjo. Sužinojęs, jog tai tiesa, buvo nepaprastai laimingas.
– O dėl privatumo – ar žmogus pats paprašė, kad net jo inicialai nebūtų viešinami?
– Mes kaip loterijų organizatoriai norėtume skelbti laimėtojų vardus, nes juk prizus suneša visi dalyviai. Esame net siūlę, kad nuo tam tikros sumos – šimto tūkstančių ar milijono – laimėtojai būtų viešinami. Tačiau įsigaliojęs Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nustato griežtas taisykles, tad be žmogaus sutikimo negalime skelbti jokių duomenų. Mano atmintyje tik vienas žmogus buvo sutikęs paviešinti savo tapatybę.
– Kaip manote, kodėl žmonės nenori, kad jų vardai figūruotų šalia tokių didelių sumų?
– Nežinau, tarsi dėl to, kad tai nesaugu. Bet iš tiesų gali būti, jog nenori viešintis, kad nesulauktų paramos prašymų iš įvairių organizacijų ar netikėtai atsiradusių giminaičių, kurių gyvenime nėra matę. Ir dėl ramybės žmonės nusprendžia pasilaikyti tą žinią sau.
Jis atėjo jau su tvirtu planu, aiškiai žinodamas, ką padarys su pinigais.
– O ar laimėjęs asmuo įsipareigoja jums, tarkime, atsiskaityti, kur išleis tuos pinigus, ar viskas baigiasi tuo, kad jūs pervedate jam laimėjimą ir žmogus jau pats daro, ką nori?
– Ne, visiškai yra jo laisvė, ką jis gali daryti su pinigais. Mes to nekontroliuojame. Pagal įstatymą nustatoma, kad per mėnesį išmokama visa laimėta suma, ir ji gana greitai pasiekia žmogaus sąskaitą. O toliau mes jau nesikišame. Visą laiką pasiūlome finansinę konsultaciją, jeigu žmogui reikia, ypač kai kalbama apie didesnius laimėjimus. Bet jau tuomet, kai buvau jūsų laidoje metų pradžioje, mes irgi kalbėjome apie vieną didelį laimėjimą, ir tada mane labai nustebino, kad visi didesnių sumų laimėtojai paprastai tiksliai žino, ką darys su pinigais. Ta laimė jų neužklumpa netikėtai. Šis atvejis – ne išimtis. Žmogus pats pasakė: „Aš žinojau, kad laimėsiu.“ Jis atėjo jau su tvirtu planu, aiškiai žinodamas, ką padarys su pinigais.
– Koks jo planas?
– Labai paprastas – atsikratyti visų finansinių įsipareigojimų, būsto paskolos ir pasigerinti savo buitį. Jis minėjo, kad svajoja nusipirkti sodybą prie ežero. Tai visiškai normalu ir suprantama.
– Taip pat buvo užsiminta, kad jį žaisti paskatino mama.
– Kad ir kaip tai skambėtų, bet galima sakyti, kad ji išpranašavo sūnaus sėkmę. Tai nereiškia, kad jis visą laiką tvirtai tikėjo ir nuolat pirko bilietus. Kaip jis pats pasakojo, tiesiog prisimindavo mamos žodžius, kad turi „laimingą ranką“, ir retkarčiais pabandydavo. Tokia ir istorija: mama pasakė – „sūnau, tavo ranka laiminga, bandyk laimę“. Kiek daug kartų jis bandė, mes nežinome. Bet iš visko matyti, kad žmogus labai sąmoningas, finansiškai raštingas, ir jis į loteriją žiūrėjo kaip į pramogą.
– Ir su savo sėkme mokės susitvarkyti. Nes ne veltui ta pagalba yra siūloma po laimėjimo…
– Mes visada siūlome patarimus po laimėjimo, tačiau, kaip minėjau, žmonės, kurie laimi dideles sumas, paprastai turi labai aiškų planą ir nė karto neprireikė jokių mūsų patarimų. Nė karto.
– Beje, tas identifikuotas asmuo, kurį minėjote – per visą istoriją vienintelis, kuris sutiko būti paviešintas – ar jam viskas gerai baigėsi?
– Taip, tai buvo vienas buvęs, berods, Seimo narys. Internete galima rasti informacijos, kad jis „Teleloto“ laimėjo milijoną litų. Dabar jau sunkiai prisimenu jo vardą, bet, kiek žinau, jam viskas susiklostė labai gerai.
– Ir pabaigai – labai trumpai: kaip išmokami tokie laimėjimai? Į sąskaitą ar grynais? Pavyzdžiui, ar įmanoma, kad žmogus, laimėjęs pusę milijono, ateitų dar prieš darbą į atstovybę, palauktų ir pasakytų: „Duokite man grynaisiais“?
– Ne, pagal įstatymą visi laimėjimai, didesni nei 150 eurų, yra išmokami tik į banko sąskaitą. Tai daroma dėl skaidrumo ir atskaitomybės. Todėl nėra taip, kad žmogus ateina į atstovybę ir gauna lagaminą su grynaisiais.
– Ir gauna visą pilną sumą be jokių mokesčių?
– Taip.
