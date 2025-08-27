Manekenės liks be darbo?

Susipažinkite su Vivi. Ji jauna, tobulų formų ir jau užkariauja mados žurnalus, tokius kaip „Vogue“ ir „Harper's Bazaar“. Tačiau ji nėra žmogus. Ši manekenė – Londone įsikūrusių dirbtinio intelekto mados namų „Seraphinne Vallora“ kūrinys. Vivi jau sukėlė audrą mados industrijoje, ypač kai tapo amerikiečių prekės ženklo „Guess“ veidu.
„Štai Vivi. Vivienne Valora. Vivi – modelis, sukurtas specialiai „Guess“. Dirbdami su įmone mes ieškome jos „DNR“. Koks turėtų būti jų modelis? Vivi atspindi, koks šis prekės ženklas buvo praeityje. Jų įvaizdis – graži moteris, lyg deivė, moteriška ir jausminga“, – kalbėjo „Seraphinne Vallora“ bendraįkūrėja Valentina Gonzalez.
Ir Vivi nėra vienintelė. Štai brunetė Anastasia – kitas virtualus modelis. Jų kūrėjos tiki, kad dirbtinis intelektas ateityje ženkliai sumažins reklamos išlaidas, nes nebereikės ieškoti įspūdingų vietų fotosesijoms ar samdyti brangių fotografų.
„Nustatėme realią problemą rinkoje. Kartais labai sunku kurti reklamos kampanijas, ypač jei jos vyksta toli ir reikia daug įvairių modelių. Įmonės nori daug turinio ir greitai“, – sakė „Seraphinne Vallora“ bendraįkūrėja Andreea Petrescu.
Naujosios technologijos gali sukurti modelius bet kokios kilmės, ūgio ar išvaizdos, atitinkančius pačius paklausiausius įvaizdžio standartus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Mes nemiksuojame dalių iš kitų moterų – kuriame viską nuo nulio“, – teigė V. Gonzalez.
Neapsigaukite – jau ir vaizdo įrašai iš madų šou yra generuojami dirbtinio intelekto. Šiandien Vivi yra dėmesio centre, tačiau jai dar teks nueiti ilgą kelią iki supermodelių, tokių kaip Kate Moss.
O modelių agentūros ramina – manekenės tikrai neliks be darbo, nes technologijoms trūksta tikrų emocijų.
„Fotosesijose dažnai pasitaiko spontaniškų kūrybiškumo akimirkų. Labai svarbi ir sąveika tarp fotografo, stilisto, meno vadovo, šukuosenų ir makiažo meistrų bei modelio. Tik tada gimsta rezultatas, atspindintis laikmečio dvasią. Žmonės turi savo unikalią kalbą“, – tvirtino modelių agentūros „Storm management“ vadovas Simon Chambers.
Modelių agentūros visada ieško ypatingų talentų – netgi tarp aktorių ar muzikantų. Ir tikina – kam vaikytis krūvos pikselių, jei yra realių žmonių, turinčių savo istoriją?
