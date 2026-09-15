Kaunas: drono neutralizavimo operacija truko apie 30 minučių

Pasak ministro, Lietuvos kariuomenė ir Karinės oro pajėgos įskridusį objektą aptiko nuo pat pirmos minutės ir perdavė informaciją NATO oro gynybos misijai. Italijos naikintuvai, anot jo, startavo greitai ir neutralizavo objektą.
„Lietuva sprendime dalyvavo nuo pat pirmos minutės, kadangi mūsų kariuomenė, mūsų karinės oro pajėgos detektavo įskridusį objektą, bendradarbiavo, perdavė informaciją NATO oro gynybos misijai. Oro gynybos misija – Italijos naikintuvai – startavo gana greitai ir neutralizavo objektą“, – antradienį LRT televizijoje kalbėjo R. Kaunas.
„Misijos trukmė iš esmės (…) truko kažkur apie 30 minučių, taip grubiai. Ir dabar tikslinamos visos aplinkybės, drono nuolaužos yra surinktos, bus atliekamas tyrimas“, – sakė ministras.
Jis pabrėžė, kad tiksliai įvertinti laiką nuo drono aptikimo iki jo neutralizavimo galima tik atkūrus visą įvykių chronologiją.
„Jeigu mes labai tiksliai žiūrėsime, tai reikia tada man pasiimti labai aiškią chronologiją, kad kiekvieną minutę aiškiai įvardyti“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, šiuo metu svarbiausia, kad objektas buvo aptiktas, gyventojai apie jį informuoti laiku, o NATO oro gynybos misija sėkmingai neutralizavo į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną.
„Mes turėtume orientuotis į bendrą principą šiuo metu ir suprasti, kad detekcija įvyko, mūsų piliečiai, mūsų gyventojai informuoti laiku, ir NATO oro gynybos misija sėkmingai neutralizavo į Lietuvą įskridusį objektą – droną, kuris buvo priešiškas“, – teigė ministras.
Drono nuolaužos jau surinktos, toliau aiškinamasi, koks buvo jo tikslas ir kas jį atsiuntė į Lietuvos ir NATO oro erdvę.
Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas.
Droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai, jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti neutralizuotas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Preliminariais duomenimis, dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos.
R. Kaunas antradienio vakarą patvirtino, kad numuštas dronas turėjo sprogmenį. Jis buvo neutralizuotas.
Jo kilmė kol kas nėra aiški.
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