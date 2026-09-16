Kaunas apie tebevykstantį tyrimą dėl numušto drono: nespekuliuokime

Šis incidentas trečiadienį buvo aptartas Seimo Užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų jungtiniame posėdyje.
„Mes tai aptarėme ir posėdžio metu – žvalgybos pareigūnai jau pateikė nemažai detalių, procesas dar nėra pabaigtas, bet iš tikrųjų jis yra per naktį smarkiai pasistūmėjęs į priekį“, – po Seimo URK ir NSGK komitetų posėdžio žurnalistams trečiadienį teigė R. Kaunas.
„Palaukime tikslios informacijos, nespekuliuokime ir nekelkime grėsmės savaime“, – pabrėžė ministras.
Jo teigimu, įvykio vietoje dirbantys pareigūnai rado drono programinė įrangą – šiuo metu analizuojama joje esanti informacija. Vis tik, kokio dydžio galėjo būti bepilotyje rastas sprogmuo, ministras neatskleidžia.
„Programinė įranga rasta, detalės surinktos dabar bandoma dekoduoti informaciją, tai čia žiūrėsime, kaip pareigūnams pasiseks tai padaryti“, – nurodė R. Kaunas.
„Tai yra jautri informacija šiuo metu, tai vėlgi, kol nėra tikslaus sutarimo, kiek mes jau galime pasakyti, kiek tai yra viskas tikslu, tai gal irgi palaukime, nespekuliuokime“, – pridūrė jis.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas pridūrė, kad galutinės tyrimo išvados turėtų paaiškėti „artimiausiomis dienomis“.
Palaukime tikslios informacijos, nespekuliuokime ir nekelkime grėsmės savaime.
L. Kasčiūnas: tai yra rusiškas dronas
Savo ruožtu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko pavaduotojas, konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigė, kad antradienio naktį sunaikintas dronas – rusiškas.
„Kadangi čia jų (KAM – ELTA) informacija, aš negaliu daugiau pasakyti negu ministras pasakė, bet galiu tik dar kartą pakartoti, kad tai yra rusiškas dronas. Nesakysiu rūšies, bet tipas yra aiškus“, – po posėdžio žurnalistams sakė konservatorių lyderis.
Tiesa, oficialiais KAM duomenimis, šio drono kilmė kol kas nėra žinoma.
L. Kasčiūnas pabrėžė, jog rastas sprogmuo nebūtinai reiškia, kad dronas vykdė diversijos operaciją.
„Dronas su sprogmenimis – tai irgi yra aišku. Bet tai nebūtinai reiškia, kad dronas buvo skirtas kažkokiai diversijai – jis galėjo atlikti žvalgybinę funkciją“, – akcentavo politikas.
Dronui numušti pasitelkta raketinė ginkluotė
Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas.
Droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai, jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti neutralizuotas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Preliminariais duomenimis, dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienio vakarą patvirtino, kad numuštas dronas turėjo sprogmenį. Jis buvo neutralizuotas.
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