Kateris iš Rusijos pažeidė valstybės sieną Kuršių mariose

„Tai buvo pramoginis kateris, – teigė pareigūnas. – Įvyko pažeidimas, kurį fiksavo mūsų tarnybos ir atitinkamai į jį sureagavo“.
Pasak jo, pažeidimas buvo trumpalaikis, kateris netrukus grįžo į Rusijos teritorinius vandenis.
R. Liubajevas teigė, kad dėl incidento kreiptasi į Rusijos pasieniečius, jie irgi pripažino įvykusį pažeidimą.
Preliminariais duomenimis, pažeidimas buvo netyčinis.
„Dėl navigacinių trikdžių tokių atvejų kartais pasitaiko, kad žmonės, būdami pasienio vandenyse, ne visada susiorientuoja dėl slopinamų signalų“, – sakė VSAT vadovas.
„Mūsų tarnyba suveikė tinkamai: pažeidimas fiksuotas, atlikti veiksmai, šiuo metu atliekamas aplinkybių patikslinimas ir sprendžiama dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – pridūrė jis.
Anot R. Liubajevo, pareigūnai įsitikinę, jog valstybės sieną pažeidė kateris, jame buvo žmonių.
