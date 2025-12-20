Kariuomenės vadas Kosove domėjosi KFOR misijoje dalyvaujančių Lietuvos karių tarnyba

R. Vaikšnoras taip pat susitiko su Kosovo kariuomenės vadu ir gynybos ministru bei aptarė saugumo situaciją Vakarų Balkanų regione, šeštadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.
Pasak generolo, dalyvaudama misijoje Lietuva demonstruoja savo indėlį į NATO kolektyvinį saugumą, prisideda prie Aljanso pastangų užkirsti kelią eskalacijai regione.
„Lietuvos indėlis KFOR misijoje atspindi mūsų tvirtą įsipareigojimą regiono ir viso Aljanso saugumui“, – pranešime sakė R. Vaikšnoras
Kosovo kariuomenės vadui generolui leitenantui Bashkimui Jashariui (Baškimui Jašariui) ir gynybos ministrui Ejupui Maqedonciui (Ejupui Makedonciui) R. Vaikšnoras išreiškė Lietuvos kariuomenės pasirengimą dalintis gerąja patirtimi.
KFOR misijoje dalyvauja 44 prie Vokietijos kontingento prijungti Lietuvos kariai, kurie pusmetį vykdo taikos palaikymo užduotis. Lietuva savo karius į KFOR siunčia nuo 1999 metų, per tą laiką joje dalyvavo apie 600 karių.
