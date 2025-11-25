Kariuomenės logistinius pajėgumus papildė buldozeriai, sunkvežimiai, visureigiai

Kaip antradienį pranešė kariuomenė, naujų ekskavatorinių krautuvų sutarties vertė siekia daugiau kaip 230 tūkst. eurų, buldozeriai su priedais įsigyti už maždaug pusę milijono eurų, sunkvežimiai – už apie 6 mln. eurų.
Kariuomenės garažus taip pat papildė dviejų modifikacijų „Mercedes-Benz- G-klasės“ visureigiai, dalis jų – medicininės paskirties.
Šios paskirties visureigių pirkimas vykdytas pramoninio bendradarbiavimo būdu, visureigių antrojo etapo gamyba atlikta Lietuvoje. Šio įsigijimo vertė – apie 14 mln. eurų.
Kariuomenei pristatyti ir mobilūs remonto konteineriai, skirti šarvuotajai technikai. Jie įsigyti per NATO aptarnavimo ir pirkimo agentūrą, bendra jų vertė viršija 3 mln. eurų.
Sandėliai taip pat pildomi ir antidroniniais šautuvais. Jie pirkti už daugiau kaip 400 tūkst. eurų. Įsigyjamos ir dujokaukės bei filtrai. Šių priemonių bendra vertė sudaro daugiau kaip 2,5 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė krašto apsaugai kitų metų biudžete yra suplanavusi skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.
