 Lukašenka uždraudė Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių judėjimą

2025-11-03 13:08
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį keliose Europos Sąjungos šalyse registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje, skelbia opozicinis portalas „Nastojaščeje Vremia“.

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / Scanpix nuotr.

Tai yra atsakas į Lietuvos ir Lenkijos sprendimus dėl sienų su Baltarusija laikino uždarymo, kuriuos lėmė neteisėtų migrantų srautai iš Baltarusijos, taip pat kontrabandinių oro balionų siuntimas į Lietuvą.

Baltarusijos nacionaliniame teisiniame interneto portale paskelbtame dekrete teigiama, kad Baltarusijos teritorijoje draudžiamas Lenkijoje ir Lietuvoje registruotų priekabų, taip pat Lenkijoje registruotų lengvųjų automobilių, vykdančių tarptautinius pervežimus pagal individualius transporto važtaraščius arba CMR važtaraščius, judėjimas.

Apribojimai įvesti laikotarpiui iki 2027 metų pabaigos.

Aliaksandras Lukašenka
sunkvežimiai
draudimas

Ką gi
Kiekvienas veikimas(kvailas) sukelia atoveiksmį....- tai žino visi baigę vidurinę mokyklą.....
0
0
Egis
Pagalys turi du galus su vienu duodi ,kitu gauni atgal.
1
0
Lengvas \\.//
Batės niu,niu.
1
0
Visi komentarai (3)

