Lukašenka uždraudė Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių judėjimą

Tai yra atsakas į Lietuvos ir Lenkijos sprendimus dėl sienų su Baltarusija laikino uždarymo, kuriuos lėmė neteisėtų migrantų srautai iš Baltarusijos, taip pat kontrabandinių oro balionų siuntimas į Lietuvą.
Baltarusijos nacionaliniame teisiniame interneto portale paskelbtame dekrete teigiama, kad Baltarusijos teritorijoje draudžiamas Lenkijoje ir Lietuvoje registruotų priekabų, taip pat Lenkijoje registruotų lengvųjų automobilių, vykdančių tarptautinius pervežimus pagal individualius transporto važtaraščius arba CMR važtaraščius, judėjimas.
Apribojimai įvesti laikotarpiui iki 2027 metų pabaigos.
