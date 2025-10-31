Kariuomenei pristatyta 5,5 mln. eurų vertės „Spike“ LR2 raketų

„Lietuva stiprina savo kariuomenę ir ypatingą dėmesį skiria oro ir prieštankinei gynybai bei amunicijos kaupimui“, – rašoma penktadienį išplatintame kariuomenės pranešime.
Pasak kariuomenės, „Spike“ LR2 yra prieštankinės raketos, užtikrina greitą reagavimą, didelę ugnies galią ir yra skirtos naikinti tankus, šarvuotąją techniką, inžinerinius objektus bei kitus svarbius aukštos vertės taikinius.
Skelbiama, kad daugiakanalė elektrooptinė taikymo sistema leidžia naudoti šias raketas tiek dienos, tiek infraraudonųjų spindulių režimu, jos gaminamos su naujos kartos kovinėmis galvutėmis.
„Šios raketos gali įveikti aktyvią bei pasyvią šarvuotą apsaugą, įskaitant reaktyvinius šarvus, o dvi veikimo parinktys suteikia lankstumo ir leidžia koreguoti trajektoriją skrydžio metu arba nutraukti ataką“, – rašoma pranešime.
Pasak kariuomenės, šios raketos integruotos į pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, suteikiant joms galingą ugnies jėgą ir galimybę efektyviai veikti didesniu atstumu.
Kariuomenės sandėlius taip pat papildė amunicija, kuri skirta automatinio šautuvo povamzdiniam granatsvaidžiui. Amunicijos vertė daugiau kaip 2 mln. eurų.
