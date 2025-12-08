Kilus konfliktui pasienyje, Tailandas surengė antskrydžius prieš Kambodžą

Kambodžos kariams pirmadienio rytą Ubon Ratčatanio provincijoje apšaudžius Tailando pajėgas, „kariuomenė gavo pranešimų, kad tailandiečių kariai buvo užpulti naudojant paramos ugnies ginklus, dėl to vienas karys žuvo, o keturi buvo sužeisti“, – sakė Tailando kariuomenės atstovas Winthai Suvaree (Vintajus Suvaris).
Winthai Suvaree taip pat teigė, kad Tailandas pradėjo „naudoti orlaivius kariniams taikiniams keliose vietovėse atakuoti“, siekdamas numalšinti Kambodžos pajėgų atakas.
Kambodžos gynybos ministerijos atstovė spaudai Maly Socheata (Mali Sočita) pranešė, kad Tailando pajėgos pirmadienio rytą pradėjo ataką prieš Kambodžos karius pasienio Preah Vihearo ir Otar Meančėjaus provincijose, apkaltindamos Tailandą „paleidus daug šūvių iš tankų į „Tamone Thom“ šventyklą“ ir kitas vietoves netoli Preah Vihearo šventyklos.
Pasak jos, Kambodža nesiėmė atsakomųjų veiksmų.
Kambodžos Otar Meančėjaus provincijos administracijos atstovas Metas Measpheakdey (Metas Measfikdėjus) teigė, kad šimtmečių senumo „Tamone Thom“ ir „Ta Krabei“ šventyklų apylinkėse buvo pranešta apie šaudymą ir kad „keletas kaimo gyventojų, gyvenančių netoli sienos, bėga į saugias vietas“.
Tailando Antrosios kariuomenės regionas pareiškime teigė, kad dėl neseniai pasienyje paaštrėjusių kovų iš Tailando pasienio zonų jau buvo evakuota apie 35 tūkst. žmonių.
Tailando kariuomenės taip pat apkaltino Kambodžos pajėgas paleidus „BM-21 Grad“ raketas į civilių gyvenamąsias zonas Buriramo provincijoje, tačiau apie aukas neskelbiama.
Abi pusės pranešė apie trumpą susirėmimą sekmadienį, per kurį, pasak Tailando kariuomenės, buvo sužeisti du kariai.
Po penkias dienas trukusių susirėmimų anksčiau 2025-ųjų vasarą žuvo mažiausiai 43 žmonės, o daugiau nei 300 tūkst. civilių gyventojų abiejose sienos pusėse buvo priversti palikti savo namus, kol įsigaliojo paliaubos.
Paliauboms iš dalies tarpininkavo Jungtinės Valstijos, Kinija ir Malaizija, kuri šiuo metu pirmininkauja Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) regioniniam blokui.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) spalį pasirašė bendrą deklaraciją, skatinančią prekybos susitarimus tarp Tailando ir Kambodžos po paliaubų, kurias Tailandas vėliau sustabdė dėl incidento su sausumos mina.
Tailandas praėjusį mėnesį paskelbė stabdantis taikos susitarimo su kaimynine Kambodža įgyvendinimą, sužinojęs, kad netoli sienos sprogus minai buvo sužeisti du tailandiečių kariai.
Tada abi pusės apsikeitė kaltinimais dėl atsinaujinusių susirėmimų, per kuriuos, pasak Pnompenio, žuvo civilis.
Tęstinis pasienio ginčas tarp Tailando ir Kambodžos grindžiamas šimtmečio senumo nesutarimais dėl dar Prancūzijos kolonijinio valdymo laikais nustatytų ribų, abiem šalims reiškiant pretenzijas į įvairias pasienio šventyklas.
