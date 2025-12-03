Kariuomenė pradėjo remti policijos veiksmus siekiant užkardyti kontrabandinius balionus

Pasak kariuomenės, suformuoti pajėgumai pasitelkti iš Sausumos pajėgų, Karo policijos, Karinių oro pajėgų ir Logistikos pajėgų karių, kurie kartu su Policijos departamento pareigūnais atliks užduotis.
Numatomų pasitelkti karių su įranga skaičius nedetalizuojamas, operacijos trukmė priklausys nuo rezultatų ir efektyvumo.
Šiuo metu kariuomenė taip pat remia Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT) atliekant sausumos sienos apsaugos užduotis, Karinių oro pajėgų kariai vykdo kovinį budėjimą – antžeminės oro gynybos užduotį ties šalies siena su Baltarusija.
„Kariuomenė remia bendras visų Lietuvos institucijų pastangas siekiant užkardyti iš Baltarusijos skrendančių balionų poveikį Lietuvos teritorijoje vykdomų civilinių skrydžių saugai, kiekvieno balionų skrydžio metu testuodama galimas taikinio neutralizavimo priemones“, – nurodoma pranešime.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Naujausi komentarai