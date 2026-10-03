 Kariuomenė: oro pavojus atšauktas

Kariuomenė: oro pavojus atšauktas (Atnaujinta)

2026-10-03 09:52
Ingrida Steniulienė (BNS)

Kariuomenė praneša, kad šiuo metu pavojaus jau nebėra.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Kariuomenė: oro pavojus atšauktas</span>
Kariuomenė: oro pavojus atšauktas / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.

„Oro atakos įspėjimas atšauktas (BALTA), galime tęsti įprastinę veiklą. Vietovėje naikintuvai jokio objekto nefiksavo, radaruose matyto signalo dingimo vietą papildomai apžiūrės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis“, – socialiniame tinkle skelbia Lietuvos kariuomenė.

Atšaukus oro pavojų, savo veiklą atnaujino Vilniaus oro uostas, tačiau jis įspėja keleivius apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus.

„Paveiktus keleivius prašome kreiptis į oro linijų bendrovę“, – skelbia oro uostas.

ELTA primena, kad šeštadienį Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus dėl galimai iš Baltarusijos įskridusio drono.

Šiame straipsnyje:
oro pavojus
pavojus
drono grėsmė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
As
Lietuvos kariuomene tai vistu pulkelis , vadas VISTA....
0
0
praeivis
Ir vel varnas gaudo
0
0
Laisve
Bravo lietuvos politikams, po biski ju svajones pildosi ir karas pagaliau ateina i lietuva, tanku ir ginklu gamyklos suveike kaip masalas!
0
-1
Visi komentarai (3)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų