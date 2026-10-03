Kariuomenė: oro pavojus atšauktas

„Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
„Oro atakos įspėjimas atšauktas (BALTA), galime tęsti įprastinę veiklą. Vietovėje naikintuvai jokio objekto nefiksavo, radaruose matyto signalo dingimo vietą papildomai apžiūrės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis“, – socialiniame tinkle skelbia Lietuvos kariuomenė.
Atšaukus oro pavojų, savo veiklą atnaujino Vilniaus oro uostas, tačiau jis įspėja keleivius apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus.
„Paveiktus keleivius prašome kreiptis į oro linijų bendrovę“, – skelbia oro uostas.
ELTA primena, kad šeštadienį Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus dėl galimai iš Baltarusijos įskridusio drono.
(be temos)
(be temos)
(be temos)