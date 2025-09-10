Kariuomenė: NATO naikintuvai atliko užduotį Lietuvos teritorijoje, bet galimų taikinių nefiksavo

Remdamasis šaltiniais NATO, vokiečių leidinys „Bild“ kiek anksčiau trečiadienį pranešė, kad du orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę.
„Šios informacijos patvirtinti negalime – Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos padidintu budrumu stebi oro erdvę ir, jei pasirodo signalai, galintys būti panašūs į taikinį, reaguoja pagal algoritmus“, – rašoma kariuomenės komentare žiniasklaidai.
Jame taip pat nurodoma, kad signalų oro erdvės stebėjimą atliekantys kariai fiksuoja įvairių, o esant poreikiui informuojamos kitos valstybės institucijos, jei reikia – skelbiamas oro pavojus, aktyvuojami NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai, pakeliama ant sienos su Baltarusija oro gynybos užduotį atliekančio karinio vieneto parengtis.
„Nesant pagrįstų kriterijų, leidžiančių manyti, jog matomi signalai gali kelti grėsmę, šie veiksmai nėra atliekami arba atliekama tik dalis jų. Taip pat patvirtiname, kad šiandien NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai atliko užduotį Lietuvos teritorijoje, tačiau, nefiksavus signalų naikintuvų radarais ir vizualiai, užduotis buvo atšaukta“, – teigia kariuomenė.
Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad per naktį nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų, pasak jo, trys dronai buvo numušti.
Per daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą rusų dronai ir raketos kelis kartus buvo kirtę Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
