Markas Rutte: NATO pasirengusi atsakyti į Rusijos ir Baltarusijos provokacijas, įskaitant balionus

2025-12-03 20:54
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) sako, kad kad Aljansas yra pasirengęs reaguoti į bet kokias Rusijos ar Baltarusijos vykdomas provokacijas, įskaitant į Lietuvos oro erdvę leidžiamus kontrabandinius balionus.

Markas Rutte
Markas Rutte / P. Peleckio/ BNS nuotr.

„Nesvarbu, ar tai daroma sąmoningai, ar ne, kokie bebūtų Rusijos ar Baltarusijos veiksmai – pažvelkite į balionus Lietuvoje – mes sureaguosime savo pasirinktu būdu, bet jie tai pajus“, – trečiadienį spaudos konferencija po NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo kalbėjo M. Rutte.

Taip jis kalbėjo užsienio žiniasklaidos paklaustas kokių konkrečių veiksmų imasi NATO, kad užkirstų kelią hibridinėms atakoms ir tokių išpuolių kaip lapkritį surengtos diversijos prieš Lenkijos geležinkelį pasikartojimui.

BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

 

