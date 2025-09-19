Kandidatais į KT teisėjus siūlomi Julius Sabatauskas, Haroldas Šinkūnas, Artūras Driukas

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko socialdemokrato J. Sabatausko kandidatūrą į KT siūlo jo partijos kolega parlamento vadovas Juozas Olekas.
Jis žurnalistams yra sakęs, kad geresnį kandidatą už J. Sabatauską būtų sunku rasti.
J. Sabatauskas į parlamentą renkamas nuo 2000 metų.
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno kandidatūrą pasirinko prezidentas Gitanas Nausėda.
Šis teisininkas yra dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju, pastaruoju metu užsiima akademine veikla.
Tuo metu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) pirmininkė Danguolė Bublienė Seimui teikia LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko Artūro Driuko kandidatūrą.
Tai BNS nurodė šio teismo atstovė Ieva Mastenica.
A. Driukas turi teisės daktaro laipsnį, yra dirbęs advokatu, Druskininkų apylinkės teismo teisėju, Lietuvos apeliaciniame teisme, buvęs lektoriumi Mykolo Romerio universitete, yra Vilniaus universiteto teisės fakulteto Privatinės teisės katedros partnerystės profesorius.
LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininku jis dirba nuo 2023-iųjų.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.
KT teisėjus skiria Seimas. Po kandidatą pateikia prezidentas, Seimo pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
KT įstatyme numatyta, kad šio teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.
