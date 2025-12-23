KT: draudimas atidėti nuosprendį sunkiai nusikaltusiai nėščiajai prieštarauja Konstitucijai

Teismas konstatavo, kad Konstitucijai prieštarauja toks kodekse įtvirtintas ribojimas už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus nuteistai nėščiajai ar vaikų iki trejų metų amžiaus turinčiam asmeniui, kuriam neapribota tėvų valdžia.
Anot KT pranešimo, aptariamas Baudžiamojo proceso kodekso reguliavimas sudaro prielaidas situacijoms, kai net nustatęs galimą nuosprendžio neatidėjimo žalą gimsiančio ar mažamečio vaiko interesams, teismas nenusižengdamas iš Konstitucijos kylantiems teisingumo, protingumo, vaiko interesų pirmumo imperatyvams negalės byloje priimti teisingo sprendimo.
Šitaip, KT vertinimu, apribojama galimybė teismui atsižvelgti pirmiausia į vaiko interesus ir vertinti visumą aplinkybių, aktualių sprendžiant dėl nuosprendžio atidėjimo laisvės atėmimu nuteistai nėščiajai ar mažamečių turinčiam asmeniui.
KT taip pat pažymėjo, kad įstatymų leidėjas, reguliuodamas nuosprendžio atidėjimo sąlygas, turi sudaryti tinkamas prielaidas tam, kad teismo priimtas ir įsiteisėjęs nuosprendis būtų įvykdytas.
„Taigi jo vykdymas (...) galėtų būti atidėtas tik išimtiniais atvejais ir esant konstituciškai pateisinamiems pagrindams, kaip siekis užtikrinti vaikui teisę gimti ir vystytis saugioje, nekeliančioje grėsmės sveikatai aplinkoje“, – nurodoma teismo pranešime.
Kaip rašė BNS, šioje byloje KT sujungė individualų skundą ir Lietuvos apeliacinio teismo prašymą.
Su individualiu skundu į KT kreipėsi moteris, kuri būdama nėščia 2023 metų birželį Kauno apygardos teismo prašė vieniems metams atidėti bausmę, tačiau sulaukė neigiamo atsakymo.
Pagimdžiusi vaiką ta pati moteris 2024 metų kovą vėl kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydama atidėti nuosprendžio vykdymą, ir jos prašymas vėl buvo atmestas.
Moteris šį sprendimą apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui, kuris 2025 metų rugsėjo 9-ąją nutarė kreiptis į KT dėl nuosprendžio vykdymo atidėjimą ribojančios BPK nuostatos konstitucingumo.
Pareiškėjos teigimu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas nėščioms moterims prilygsta kankinimui, jų orumo žeminimui, gali neigiamai paveikti nėščios moters ir jos vaisiaus sveikatą bei gyvybę.
