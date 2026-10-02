KAM: Vokietijos brigados perkėlimas į Lietuvą – sklandus

Kaip penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), vienuoliktą kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkėlimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą.
Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį, tačiau pateiktame perkėlimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 metų antrąjį pusmetį tam, kad iki kitų metų pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilną kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada.
„Vokietijos ir Lietuvos įsipareigojimas Europos saugumui virsta realybe – Vokietijos brigados kariai jau yra Lietuvoje, o jų skaičius nuosekliai auga. Vokietijos brigada į Lietuvą bus perkelta laiku, laikomės aiškaus plano, iš savo pusės darome viską, kad neliktų jokių kliūčių šiam istoriškai svarbiam žingsniui“, – pranešime cituojamas ministras Robertas Kaunas.
Pasak KAM, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2 tūkst. karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 tūkst.
Nuolatinė brigados dislokacijos vieta bus Rūdninkų karinis poligonas, kuriame plėtojama brigadai reikalinga infrastruktūra. Pirmojo etapo darbai artėja link pabaigos, o antrojo etapo darbai įsibėgėja – kyla pastatai, vystomi inžineriniai tinklai, modernūs šaudyklų kompleksai, kita infrastruktūra.
Infrastruktūra plečiama ne tik Rūdninkuose, Rukloje jau baigta statyti nuolatinė logistikos aikštelė, netrukus įsibėgės ir Aukštutinės Neries terasos darbai.
Be to, vystomi logistikos objektai kitose Lietuvos vietovėse, kad būtų užtikrintas sklandus brigados įsikūrimas ir pasiekta pilna kovinė parengtis.
Lietuva ir Vokietija taip pat apdovanojo prie brigados dislokavimo prisidėjusius asmenis.
Krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ apdovanota Vokietijos gynybos ministerijos ryšio biuro Lietuvos krašto apsaugos ministerijai vadovė Peggy Grosse.
Apdovanojimas skirtas už nuopelnus ir asmeninį indėlį vystant Vokietijos brigadai skirtus karinės infrastruktūros objektus.
KAM Logistikos departamento Infrastruktūros valdymo skyriaus viršininkui Arvydui Gruodžiui įteiktas Vokietijos gynybos ministro apdovanojimas.
Kaip rašė BNS, 2023 metais Vilniuje Vokietijos ir Lietuvos gynybos ministrai pasirašė bendrą veiksmų planą dėl Vokietijos kariuomenės brigados dislokavimo Lietuvoje.
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