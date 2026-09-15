Įvardijo daugiau detalių: tarnybos tebeieško, ar numuštas dronas turėjo sprogmenų

„Kol kas dirba Karo policijos ir „Aro“ pareigūnai, įvestas planas „Skydas“, atsakymo dar neturiu“, – žurnalistams įvykio apylinkėse sakė pulkininkas, paklaustas, ar dronas turėjo sprogmenų.
„Procesas (paieškos – BNS) vyksta“, – pridūrė jis.
Karininkas taip pat nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Pasak jo, tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas.
Bepilotį antradienio naktį numušė Aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos.
Pasak A. Matučio, tam buvo panaudota raketinė ginkluotė, drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke.
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis antradienį „Žinių radijui“ sakė, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso, bet kol kas neaišku, ar jis buvo Rusijos, ar Ukrainos.
BNS rašė, kad bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį galbūt patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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