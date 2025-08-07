Įspėjamieji pranešimai: pasakė, kodėl juos gauna ne visi

Kur yra problema, kad informacija pasiekia ne visus, ir ką reikia nustatyti telefonuose, pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Ernestas Trunovas.
– Kodėl ne visi gyventojai gauna įspėjamuosius pranešimus?
– Dėl esamos sistemos šiek tiek senstelėjusios būklės tas pranešimų siuntimas kartais užtrunka, nes operatorių celių daugėja, o įranga joms aptarnauti su jomis susidoroti ima vis daugiau laiko. Tie sutrikimai galimai įvyko dėl to. Manau, kad dauguma gyventojų išsiuntimą gavo, arba bent jau girdėjo, kad kažkas kaimynystėje gavo. Tai galėjo atkreipti jų dėmesį.
– Mobiliojo ryšio operatoriai sako, kad tai nėra jų sistema, jie nėra už tai atsakingi. Jeigu negaunu to pranešimo, ar reikia kažką telefone nusistatyti, ar tai turi veikti automatiškai?
– Kalbant apie konkretų atvejį – tai nėra operatorių problema. Tai yra esamos įrangos stovis, kurią reikia atnaujinti, ir tie atnaujinimai vyksta. Gali būti ir kitokių priežasčių, dėl ko gyventojai negauna pranešimų. Telefonuose apskritai galima įjungti tokią funkciją kaip korinis transliavimas, reikia patikrinti, ar ji yra nustatyta. Jeigu taip, laukti pranešimo. Jeigu esate tikri, kad ji yra įjungta ir viskas yra gerai, bet negaunate – rekomenduojame kreiptis į mus. Turime puslapyje LT72 specialią anketą, kur surenkame daugiau informacijos, turime galimybę po to analizuoti ir, jeigu yra kažkokių sistemos trūkumų, bandome juos ištaisyti.
– Jeigu esu išjungęs telefono garsą, ar gausiu tokį pranešimą – yra vienas dalykas. Kitas dalykas – Lietuvoje yra vietų, kur nėra ryšio, tam nereikia būti giliai miške. Kaip tada su tais pranešimais, nes jie irgi siunčiami tik kritiniais atvejais.
– Pranešimams gauti ryšys yra reikalingas – bent jau, kad galėtumėte tuo ryšiu susišnekėti, ir ateitų pranešimas taip pat. Įvairių modelių gamintojų telefonų reakcija taip pat būna skirtinga, bet paprastai gamintojai sukuria taip, kad pranešimas būtų ištransliuotas – ar tai bus vibracija, ar šviesos įsijungimas, ar garsas, nors ir jis išjungtas. Skirtinguose modeliuose tai gali vykti skirtingai, bet skirtas tam, kad aliarmuotų.
– Kodėl tokie pranešimai nesiunčiami paprastąja žinute?
– Tos technologijos yra įvairios, bet būtent ši – korinio transliavimo – technologija yra laikoma kaip patikimiausia ir efektyviausia dėl to, kad trumpieji perspėjimo pranešimai, arba SMS pranešimai, yra siunčiami kita technologija. Pagrindinis trūkumas – kai jie vienu metu siunčiami visiems abonentams, susidaro vadinamieji kamščiai. Jie susikaupia ir kol išsitransliuoja, gali praeiti nemažai laiko. Abonentai gali gauti tuos pranešimus net ir praėjus kelioms valandoms ar kitą kartą – ir dienai. Tai yra didelis trūkumas.
– Jūsų naudojama korinio transliavimo funkcija tikrai turi trūkumų. Ne visi gauna tuos pranešimus, kartais gauna pavėluotai. Ar sistema bus kažkaip tvarkoma, keičiama, tobulinama?
– Taip, tą sistemą nuolat, pagal galimybes, bandome atnaujinti. Dabar yra suplanuoti ir vykdomi atnaujinimo darbai, pagal Civilinės saugos plėtotės programą yra numatyta šią sistemą integruoti į daugiakanalę perspėjimo platformą. Ta platforma dabar jau yra kuriama, o terminas būtų – apie 2027 m. pabaigoje.
