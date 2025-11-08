Klaipėdos savivaldybė nusprendė: po atostogų vaikams mokyklose teks pratintis būti be telefonų

Anksčiau už ministeriją
Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės teigimu, miesto meras Arvydas Vaitkus dar vasarį pasirašė raštą dėl mokinių naudojimosi telefonais ir kitais mobiliaisiais įrenginiais mokyklose.
Taigi savivaldybė priėmė sprendimą nelaukdama teisės aktų šalies mastu.
Dar prieš devynis mėnesius miesto administracija išsiuntinėjo rekomendacijas Klaipėdos mokykloms, kad pasitvirtintų tvarkas, reglamentuojančias mobiliųjų telefonų naudojimą.
„Faktiškai mūsų siūlymai labai panašūs į tuos, ką pateikė ministerija. Mokyklos mobiliųjų naudojimo klausimu turi apsispręsti pačios, tariantis su tėvais. Bet jau ir iki tų rekomendacijų kai kurios ugdymo įstaigos prieš pamokas surinkdavo mobiliuosius telefonus ir atiduodavo tik pasibaigus ugdymo procesui“, – tvirtino Švietimo skyriaus vadovė.
Yra gerųjų pavyzdžių
V. Bubliauskienė prisiminė Vydūno gimnazijos pavyzdį, kai Švietimo skyriaus atstovai, lankęsi šioje mokykloje, pertraukos metu nepastebėjo nė vieno vaiko su telefonu rankose.
„Pasiteiravome, ar tikrai čia vaikai pertraukų metu neturi mobiliųjų telefonų? Ir išgirdome, kad gimnazijoje jau trejus metus galioja susitarimas, jog mokykloje vaikai mobiliųjų telefonų nenaudos. Pradžioje buvo visokių nuomonių, bet dabar visiems tai tapo norma. Tuomet mums patvirtino, kad yra dar kelios mokyklos, kuriose galioja panaši tvarka“, – teigė V. Bubliauskienė.
Švietimo skyriaus vadovė užsiminė ir apie gudravimo atvejus, kai vaikai, atėję į mokyklą, saugykloje padeda seną telefono aparatą, o kitą turi su savimi ir juo naudojasi, kai niekas nemato.
„Kuo blogai mobilusis telefonas vaiko rankose? Pirmiausia, tai ugdo priklausomybę. Yra jau fiksuoti priklausomybės nuo mobiliojo telefono atvejai. Buvo situacija, kai vaikui dėl to buvo teikiama ir psichologo pagalba. Be to, ugdymo procese telefonas blaško dėmesį. Telefonai neretai naudojami fiksuoti patyčioms. Tyrimais juk yra nustatyta žala, kurią daro besaikis naudojimasis telefonu ir pavojingas interneto turinys. Kitaip tariant, vaiko sveikata ir saugumas yra pirmoje vietoje“, – pabrėžė V. Bubliauskienė.
Procesą būtina suvaldyti
Ar yra tokių mokyklų, kurios rekomendacijų dėl mokinių naudojimosi mobiliaisiais telefonais paisyti neketina, Švietimo skyriaus darbuotojai žinių neturi.
Jei dar galime tuos procesus kažkiek suvaldyti, turime tai daryti.
„Visos mokyklos vienaip ar kitaip šitas rekomendacijas įgyvendina. Nes pedagogai kaip niekas kitas suvokia, kad šitą procesą reikia stabdyti, bent jau kol mokiniai yra mokykloje. Po to jau turėtų reguliuoti šeima, bet yra įvairių atvejų, vieni tėvai į tai tikrai kreipia dėmesį, kiti nekontroliuoja. Bet jei bus būtinybė, vaikui tikrai bus leidžiama paskambinti tėvams“, – neslėpė Švietimo skyriaus vadovė.
Pasak pedagogų, į mokyklas norima grąžinti gyvą vaikų tarpusavio bendravimą, kuris faktiškai išnyko išplitus mobiliųjų telefonų naudojimui.
Taip pat yra skatinamas fizinis vaikų aktyvumas pertraukų metu.
„Žinoma, informacijos technologijos eina į priekį, vystosi, mokyklose jau naudojamas ir dirbtinis intelektas ir to nesustabdysime, bet jei dar galime tuos procesus kažkiek suvaldyti, turime tai daryti“, – kalbėjo V. Bubliauskienė.
