Inga Ruginienė: realu sudaryti nacionalinį susitarimą dėl šeimų skatinimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė realia vadina galimybę šalies politinėms partijoms pasirašyti nacionalinį susitarimą, kuris skatintų šeimas bei būtų orientuotas į demografinės padėties gerinimą.
„Manau, kad visai realu“, – LRT laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė I. Ruginienė, paklausta, ar pritartų nacionaliniam susitarimui, kuris keliems dešimtmečiams įtvirtintų stabilią šeimų skatinimo politiką.
„Ir opozicinių partijų pozityvų žingsnį link šios idėjos mačiau. Tai yra tikrai gera idėja, nes tai, ką uždėsime mes, tikimės, pratęs kiti, nesvarbu, kokia partija laimės rinkimus“, – kalbėjo ministrė.
Kaip rašė BNS, dar prieš pradėdamas eiti pareigas, gegužę premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį tokio dokumento variantą yra parengę opoziciniai konservatoriai.
„Kalbame apie gynybą ir saugumą, sutariame dėl bendros pozicijos ir krypčių, tik dėl to mes stiprėjame kaip valstybė. Lygiai taip pat ir kalbant apie šeimos politiką, apie demografiją, manau, labai svarbu mums sutarti ir žiūrėti viena kryptimi“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Anksčiau šią savaitę premjerui ji pristatė rengiamą paramos šeimai paketą, tačiau jo detalių viešai kol kas neatskleidžia.
Ministrė tikino mananti, kad rengiamų priemonių nauda bus ilgalaikė.
„Demografiniai rodikliai, matyt, nepasitaisys per metus ar per du. Dėl to matome labiau tvaresnį ir ilgesnių rezultatų reikalaujantį procesą. Manau, kad vaisius mūsų pasiūlyto paketo tikrai skins ne tik mūsų Vyriausybė, bet ir ateinančios kartos“, – „Dienos temai“ sakė I. Ruginienė.
Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi „pažaboti kainų poveikį“ sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms.
BNS rašė, jog anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda demografines problemas Lietuvoje prilygino „tiksinčiai bombai“.
Valstybės duomenų agentūros informacija rodo, jog per metus nuolatinių gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1 proc., o 2025 metais gimė rekordiškai mažai kūdikių – 17,5 tūkst., tai 1,6 tūkst. (8,4 proc.) mažiau negu 2024-aisiais.
Agentūra taip pat yra prognozavusi, kad 2100 metais Lietuvoje gyvens vos daugiau nei 2 mln. žmonių.
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