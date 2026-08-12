Glaustai: teismui perduota byla dėl nelegalaus cigarečių fabriko Kaune

Trečiadienį Kauno teismui buvo perduota Kaune veikusio ir milijonus nelegalių cigarečių pagaminusio nelegalaus cigarečių fabriko byla, o valstybės valdoma „Ignitis grupė“ tuo metu paskelbė savo pirmojo pusmečio veiklos ir finansinius rezultatus. Vyriausybės nariams nerandant bendros kalbos dėl „Sodros“ biudžeto perviršio naudojamo, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog jis galėtų būti naudojamas ir dėl to pensijos kitąmet galėtų būti indeksuojamos daugiau nei 10 proc.
Užsienio aktualijose – JAV prezidento pareiškimas apie „visišką“ Hormuzo sąsiaurio kontrolę, turistų pamėgtoje Indonezijoje užsidegęs keltas ir Lenkijos reakcija į „Starlink“ sprendimą jos neįtraukti į likusiai Europos daliai taikomą tarptinklinio ryšio zoną.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Politikai sureagavo į galimos kunigų pedofilijos istoriją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad tokia situacija yra netoleruotina. Jis situaciją ketina aptarti su generaline prokurore Nida Grunskiene ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Be to, parlamento vadovas akcentavo, kad būtina įvertinti, ar dabartinis teisinis reguliavimas leidžia tinkamai užkardyti tokius atvejus. Taip pat, jo nuomone, ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad panašūs nusikaltimai nebūtų toleruojami ar slepiami. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sakė, kad dalis visuomenės galėjo žinoti apie vykdomus nusikaltimus, tačiau tylėjo. Ji mano, kad šiuo atveju verta grįžti prie diskusijų apie seksualinių nusikaltėlių registrą. Kartu ministrė tvirtino, kad po tokio skandalo pasitikėjimas dvasininkais tikrai susvyruos. Lietuvos jaunimo centro (LJC) bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo Bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamąsias bylas, kuriose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, jog valstybės biudžete oro gynybai turėtų būti skiriama daugiau lėšų. Anot jo, reikia koncentruotis ir koncentruojamasi yra į įvairias kinetines ilgojo bei trumpojo nuotolio priemones. Vyriausybės vadovas tikisi, kad integruotą oro gynybos detekcijos sistemą Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030 metais. Be to, anot M. Sinkevičiaus, Lietuva ir kitąmet išlaikys ne mažesnį nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybos biudžetą.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos konservatorei Gintarei Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete (MRU). Nurodoma, kad skundas buvo gautas rugpjūčio 10 d. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų neatitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Tolesniam nagrinėjimui skundas buvo perduotas nagrinėti MRU. Pati politikė situacijos kol kas nekomentavo. Jos atstovaujamos partijos – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų – pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sakė, kad skundas turi būti išnagrinėtas pagal nustatytas procedūras. Kartu parlamentaras neatmetė, kad jis galėjo būti pateiktas ir dėl politinių motyvų.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Valstybės valdomos „Ignitis grupės“ pirmojo pusmečio koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 306,6 mln. eurų. Šis rezultatas yra 1,9 proc. didesnis nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais (300,8 mln. eurų). Tokį augimą, pasak įmonės, lėmė geresni tinklų bei sprendimų klientams verslo segmentų rezultatai. Koreguotas grynasis pelnas siekė 115,8 mln. eurų. Toks rodiklis yra 20,8 proc. mažesnis nei praeitais metais (146,2 mln. eurų). Grynasis pelnas buvo 113,2 mln. eurų – jis paaugo 1,6 proc. nuo to paties laikotarpio pernai. „Ignitis grupė“ už šių metų pirmąjį pusmetį siūlo išmokėti 0,704 euro dividendą už akciją, toks rodiklis yra 3,1 proc. didesnis lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai (0,682 euro). Iš viso tai būtų 51 mln. eurų, kurių 38,2 mln. eurų būtų skirti valstybei. Sprendimą dėl dividendų turės priimti visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyksiantis 2026 m. rugsėjo 9 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sakė, kad Seimo rudens sesijoje siūlys nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Apie planuojamus pakeitimus ji pranešė po antradienį „Laisvės TV“ paskelbto vaizdo įrašo „Skaidrinam 2.0: Socialiniai būstai“. Jame teigiama, kad savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o socialinių būstų tvarkymo darbus patikėjo įmonei „Glaskek LT“, kuri esą už tai atsilygindavo dovanomis „Vilniaus miesto būstui“, tačiau darbų tinkamai neatlikdavo. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu, prastos būklės grindimis, langais ir durimis. I. Ruginienė teigė, jog Lietuvoje negali būti taip, kad socialiniu būstu gali būti vadinama bet kas. Jos teigimu, visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Pasak I. Ruginienės, jos siūlymas jau sulaukė pasipriešinimo, tačiau tai neturėtų tapti priežastimi atsisakyti planuojamų pokyčių. Rekvizitai.lt duomenimis, „Vilniaus miesto būsto“ grynasis pelnas 2025 metais siekė 507 tūkst. eurų. 2024 metais įmonė dirbo nuostolingai, patirtas 91 tūkst. eurų nuostolis.
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad Vyriausybė kitąmet sparčiau indeksuos pensijas. Jo teigimu, panaudojant „Sodros“ biudžeto perviršį, pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10 proc. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5 proc. augimą. Tiesa, Vyriausybės narė tikisi, jog bus panaudotas „Sodros“ perviršis ir pensijos kitąmet didės mažiausiai 10 proc. Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie „Sodros“ rezervo panaudojimą nėra kalbama, esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės „finansinė pagalvė“. Finansų ministras Taurimas Valys anksčiau viešai suabejojo galimybe pensijas indeksuoti naudojant „Sodros“ perviršį, o vėliau teigė, jog tai turėtų būti svarstoma tik kriziniais atvejais.
LIETUVOS TEISĖTVARKOS AKTUALIJOS
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) priėmė nagrinėti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto, buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus skundą. Ši byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Kasaciniu skundu K. Bartoševičius LAT prašo panaikinti apkaltinamuosius teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Apeliaciniam teismui nusprendus, kad buvęs parlamentaras buvo pagrįstai nuteistas dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš vaikus, K. Bartoševičius nuo gegužės Kauno kalėjime atlieka jam paskirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę. Vyras pripažintas kaltu dėl mažamečio seksualinio prievartavimo, nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl Kaune veikusio nelegalaus cigarečių fabriko – 11 asmenų kaltinami dalyvavimu nusikalstamo susivienijimo veikloje, neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis bei svetimų prekių ženklų naudojimu. Asmenys įtariami nelegaliame cigarečių fabrike pagaminę milijoninus kiekius falsifikuotų cigarečių. Bylos duomenimis, nuo 2024 m. kovo iki 2025 m. birželio nusikalstamo susivienijimo nariai pagamino, įgijo, laikė, gabeno ir realizavo arba turėjo tikslą realizuoti daugiau kaip 146 mln. falsifikuotų cigarečių. Įtariama, kad dalis pagamintos produkcijos buvo realizuota Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Nusikalstamo susivienijimo veikloje buvo pasiskirstyta vaidmenimis – vieni asmenys organizavo ir koordinavo gamybos procesą, rūpinosi gamybai naudojamos įrangos priežiūra, kiti gamino ir pakavo cigaretes, vykdė pagamintos produkcijos apskaitą, rūpinosi jos laikymu, gabenimu ir realizavimu. Nusikalstamo susivienijimo nariai, siekdami išvengti teisėsaugos institucijų dėmesio ir galimo sulaikymo, ėmėsi konspiracijos priemonių. Falsifikuotas cigaretes gaminę asmenys buvo apgyvendinti tam pritaikytose patalpose, jiems buvo ribojama galimybė naudotis asmeniniais telefonais, o bendravimui buvo naudojamos šifruoto ryšio priemonės. Apie demaskuotą nelegalų cigarečių fabriką teisėsaugos pareigūnai pranešė lygiai prieš metus – pernai rugpjūtį. Kaip skelbė ELTA, teisėsaugos pareigūnai Kaune, miesto pramoniniame rajone, demaskavo falsifikuotų cigarečių fabriką, jame dirbo ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos piliečiai. Buvo klastojamos ir gaminamos žinomų prekių ženklų cigaretės – „Marlboro“, „Camel“, Winston“. Cigarečių gamybai ir pakavimui buvo naudojama britų ir kinų pramoninė įranga.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „visiškai kontroliuoja“ Hormuzo sąsiaurį. Ginčas dėl tranzito teisių sąsiauryje, kuris yra vienas iš svarbiausių tarptautinių naftos, dujų ir trąšų transportavimo maršrutų, laikomas viena iš pagrindinių karinio konflikto tarp Vašingtono ir Teherano eskalacijos pastaruoju metu priežasčių. Prieš JAV ir Izraeliui vasario 28 d. pradedant atakas prieš Iraną, laivybos eismas per Hormuzo sąsiaurį vyko beveik netrukdomai. Prasidėjus karui, Iranas, vykdydamas išpuolius prieš laivus ir jiems grasindamas, praktiškai sustabdė laivybos eismą. Dėl to pašoko naftos ir dujų kainos, o tai sukėlė infliacijos šuolį visame pasaulyje. Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų (UKMTO) biuras teigė, kad komercinė laivyba sąsiauryje tebėra sumažėjusi.
Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Elono Musko palydovinio interneto paslaugos „Starlink“ tarptinklinio ryšio Europoje taisyklės. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kaskart naudodamiesi paslauga už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio zoną pagal nuo rugpjūčio 17 d. įsigaliosiančias atnaujintas taisykles, „Starlink“ nepaaiškino. Šalies skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis griežtai sukritikavo „Starlink“ sprendimą „vertinti lenkus prasčiau nei kitus europiečius“ ir pranešė kreipęsis į bendrovę, reikalaudamas atkurti vienodas sąlygas Lenkijos piliečiams. Varšuva, kuri yra viena aktyviausių Ukrainos sąjungininkių nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios prieš puspenktų metų, išleido milijonus „Starlink“ terminalams ir paslaugų prenumeratoms Ukrainos pajėgoms aprūpinti.
Prie Indonezijos krantų degė keltas, kuriuo, kaip manoma, plaukė apie 170 žmonių. Vėliau šalies pareigūnai pranešė, kad beveik visi kelto keleiviai buvo išgelbėti, išskyrus devyniolikmetę Indonezijos pilietę. Tikslios jos mirties aplinkybės kol kas neaiškios. Keltas „Putri Yasmin“ anksti ryte išplaukė iš nedidelio Balio uostamiesčio Padang Bai į Lembarą kaimyninėje saloje, o plaukiant Lomboko sąsiauriu jame staiga kilo gaisras. Australijos transliuotojas ABC pranešė, kad tarp kelte buvusių žmonių buvo du australai. Kol kas nežinoma, ar be jų kelte buvo daugiau užsienio turistų. Šios Indonezijos salos dėl gražių paplūdimių, ryžių terasų, ugnikalnių ir puikių vietų banglenčių sportui yra itin populiarios tarp keliautojų iš viso pasaulio.
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