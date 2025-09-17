 Gitanas Nausėda: rastas dronas Gaižiūnų poligone nebuvo siųstas į Lietuvą tyčia

Gitanas Nausėda: rastas dronas Gaižiūnų poligone nebuvo siųstas į Lietuvą tyčia

2025-09-17 11:27
Dominykas Biržietis (BNS)

Naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad Gaižiūnų poligone rugpjūčio pradžioje rastas dronas buvo specialiai siųstas į Lietuvą, Gitanas Nausėda neigia šią informaciją ir dvejoja apie tai pranešusių šaltinių patikimumu.

„Jeigu kalbame apie droną, kuris buvo rugpjūčio mėnesį (surastas – BNS) ir kuris čia sukėlė nemenką ažiotažą, kadangi šalia buvo sprogstamoji medžiaga, aš turiu patikimos ir techniškai įrodytos informacijos, kad tai buvo Rusijos dronas, paleistas į Ukrainą ir dėl antidroninių priemonių pritaikymo nukrypęs nuo kurso“, – žurnalistams trečiadienį sakė Lietuvos prezidentas.

Taip jis kalbėjo po to, kai „Delfi“ antradienio vakarą paskelbė, kad liepą virš Vilniaus skridęs ir Gaižiūnų poligone Jonavos rajone nukritęs dronas buvo tikslingai į Lietuvą paleistas iš Baltarusijos, siekiant patikrinti šalies oro gynybą ir sukelti psichologinį efektą.

„Daug pastaruoju metu viešoje erdvėje matau neteisingos informacijos, gandų platinimo ir šviežiausias pavyzdys – vakarykštė informacija neva, remiantis (...) patikimais šaltiniais, vienas iš mūsų informacijos kanalų pasakė, kad į Lietuvą įskridęs dronas buvo specialiai atsiųstas iš Baltarusijos“, – kalbėjo G. Nausėda.

Jis taip pat tvirtino, kad praėjusią savaitę, kai Lenkija fiksavo daug oro erdvės pažeidimų, dronai nebuvo įsiveržę į Lietuvą.

„Jeigu dronai būtų skridę ir jeigu jie tikrai realiai būtų buvę nustatyti, aš būčiau pirmas, kuris būtų apie tai sužinojęs“, – sakė Lietuvos vadovas.

BNS rašė, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) trečiadienį uždarame posėdyje aiškinasi, ar rusų dronai praėjusią savaitę nebuvo įskridę ir į Lietuvos teritoriją.

Kaip teigė komiteto vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas, nepaisant krašto apsaugos ministrės ir kariuomenės atstovų patikinimų, kad rugsėjo 10-ąją nefiksuota Lietuvos oro erdvės pažeidimų, lieka neatsakytų klausimų, į ką reagavo naikintuvai, ar buvo gauta perspėjimų iš Baltarusijos, apie kuriuos pripažino Lenkija.

Rusijai naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją surengus atakas prieš Ukrainą, keliolika bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę ir keli buvo numušti. Baltarusija tuomet teigė įspėjusi Lenkiją ir Lietuvą, kad į jų teritorijas gali įskristi dronai. Lietuva šių pareiškimų nekomentuoja.

Anot Krašto apsaugos ministerijos, oro policijos misiją Lietuvoje atliekantys NATO naikintuvai rugsėjo 9 ir 10 dienomis keturis kartus skrido išžvalgyti vietovę ir ieškoti neatpažinto objekto.

