 Gitanas Nausėda: Lietuvoje nusileido sugrįžtančios JAV rotacijos kariai

Gitanas Nausėda: Lietuvoje nusileido sugrįžtančios JAV rotacijos kariai

2026-10-13 20:29
Dominykas Biržietis (BNS)

Lietuvoje nusileido į šalį sugrįžtančios JAV rotacijos kariai, antradienio vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda.

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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / L. Balandžio/BNS nuotr.

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