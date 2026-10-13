Gitanas Nausėda: Lietuvoje nusileido sugrįžtančios JAV rotacijos kariai

„Puikios naujienos – pirmieji sugrįžtantys JAV rotacijos kariai nusileido Lietuvos žemėje. Kartu esame stipresni!“ – socialiniame tinkle „X“ nurodė G. Nausėda.
Jis už tai dėkojo JAV lyderiui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui).
Lietuvoje nusileido į šalį sugrįžtančios JAV rotacijos kariai, antradienio vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda.
„Puikios naujienos – pirmieji sugrįžtantys JAV rotacijos kariai nusileido Lietuvos žemėje. Kartu esame stipresni!“ – socialiniame tinkle „X“ nurodė G. Nausėda.
Jis už tai dėkojo JAV lyderiui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui).
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