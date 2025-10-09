Drobiazko pilietybės byloje KT neįžvelgė prieštaravimo Konstitucijai

Šią bylą pagal Regionų administracinio teismo kreipimąsi KT nagrinėjo rašytine tvarka.
Teismas vertino Pilietybės įstatymo nuostatą, kad Lietuvos pilietybė gali būti atimta iš asmenų, ją gavusių išimties tvarka, jeigu šie savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos saugumo interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, jos sąjungininkų saugumo interesams.
Remdamasis minėta įstatymo nuostata prezidentas Gitanas Nausėda 2023-ųjų rugsėjį atėmė Lietuvos pilietybę iš M. Drobiazko.
