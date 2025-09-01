Dėmesio – tai gali įspėti apie rimtas saugumo problemas

Kaip šias problemas spręsti, pasakojo „Compensa Vienna Insurance Group“ Žalų departamento vadovas Mindaugas Balinskas.
– Kaip dažnai signalizacijos be paaiškinamos priežasties suveikia?
– Vis dar fiksuojame nemažai suveikimų. Mūsų partnerio – saugos bendrovės „Eurocash1“ duomenimis, tokių suveikimų gali būti netgi 65 proc.
– Kokios dažniausios priežastys?
– Dažniausios priežastys būna blogai sureguliuota pati signalizacijos sistema, taip pat naminiai gyvūnai ir ne naminiai gyvūnai, patekę į namus. Gedimai ar pažeistos signalizacijos dalys.
– Kaip dažnai pagalbos tarnybos sulaukia skambučių dėl būtent klaidinančios signalizacijos?
– Statistikos neturime, kiek tokių skambučių fiksuoja per dieną, tačiau budinčios tarnybos nuolat sulaukia tų pranešimų ir skambučių – tiek iš klientų, tiek iš pačių signalizacijų. Remiantis mūsų duomenimis, matome, kad vis dėlto yra suveikimų ir dėl bandymų įsilaužti, ar net įsilaužimų metu.
– Jūsų statistika rodo, kad kasmet daugėja įsilaužimų. Kai kurie žmonės naudoja ir netikras kameras, įvairiausius būdus, kurie neveikia, bet neva vizualiai nori padaryti, kad namai yra saugūs. Kiek realiai tie netikri įrenginiai veikia? Ar gali apsaugoti mūsų namus?
– Matome tendenciją, kad dauguma vagysčių įvyksta pasiruošus iš anksto, tai yra bent jau keletą dienų prieš stebimi namai, patalpos. Yra netgi išbandomos tos signalizacijos sistemos. Patikrina, ar vis dėlto jos suveikia. Jeigu turite netikrą apsaugos sistemą, tikėtina, kad vis dėlto vagys pasibandys, ir ji jums nepadės.
– Sakote, kad klaidinančios sistemos gali įspėti ir apie tam tikras namų sistemos problemas. Kokios jos?
– Taip, suveikimai gali žymėti ne tik bandymus įsibrauti, tačiau gali fiksuoti ir nelauktą svečią – gyvūną, patekusį į jūsų namus. Kartais būna paliktas praviras langas, patenka paukštis ar mažesnis gyvūnėlis. Pelytė, kuri gali padaryti žalos tiek daiktams, tiek laidams. Taip pat gali signalizuoti ir pažeistos sistemos dalis. Čia labai svarbu atkreipti dėmesį, kadangi jų netvarkant gali baigtis ne tik suveikimu, bet ir gaisru.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ar turit patarimų, kaip susitarti su kaimynais, kurie, gal išgirdę tas kaukiančias signalizacijas, nori iš karto griebti telefoną ir skambinti pagalbos tarnyboms?
– Gera kaimynystė visada yra būtina, tai yra labai svarbus momentas. Tačiau reikia rūpintis ne tik kaimynais, bet ir savo turtu, tai yra jo draudimu ir saugos bendrovėmis, kurios gali momentaliai reaguoti į sutrikimus.
– Kai kurie žmonės, neapsikentę kaukiančios signalizacijos triukšmo, kuri nuolat dėl kažkokios priežasties įsijungia, išjungia ją ir nebenori naudotis. Kodėl tokį sprendimą priimti yra rizikinga?
– Kaip ir minėjau, labai svarbu į tai atkreipti dėmesį, nes tai gali būti ir signalizacijų bandymas prieš vagystes. Lygiai taip pat tai gali atliepti pažeidimus, esančius pačioje sistemoje, kuriuos būtinai reikia tvarkyti, norint išvengti didesnių rūpesčių, netgi gaisrų.
