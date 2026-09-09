Dėl orų – įspėjimai

Sinoptikai Vilniaus apskrityje naktį ir ketvirtadienio rytą prognozuoja intensyvų lietų.
„Rytinio piko metu eismo sąlygos gali būti sudėtingesnės, todėl vairuokite atidžiau. Mūsų komandos stebi situaciją ir yra pasirengusios operatyviai reaguoti į galimus lokalius gatvių ar žemesnių miesto vietų užtvindymus bei gyventojų pranešimus“, – feisbuke skelbia „Grinda“.
Įmonė priminė savo telefono numerį – 1355.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Kartena – iki 143 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – 80 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 78 cm, Jūroje ties Taurage – 77 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 47 cm. Žymesnis kilimas, iki 30 cm, stebimas Šušvėje ties Josvainiais.
Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.
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