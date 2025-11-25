Dėl mažo kitų metų biudžeto protestuojančius pareigūnus prezidentas prašo supratimo

„Biudžeto planas pirmiausia numato labai aiškų prioritetą valstybės saugumui, nes nuo to prasideda visa kita. Suprantu, kad poreikių yra susikaupusių, nepatenkintų iš praeities ir dėl pareigūnų, ir dėl kitų mūsų visuomenės grupių, tačiau tikiuosi ir supratimo, kad šis gynybos biudžetas yra ne šiaip žaidimas su procentais, (...) tai yra pirmiausia siekis užtikrinti šalies saugumą“, – antradienį Šilalės rajone žurnalistams sakė valstybės vadovas.
Taip jis komentavo įvairių sektorių atstovų nepasitenkinimą dėl kitų metų biudžeto projekto. Antradienį prie Seimo dėl to mitingavo statutiniai pareigūnai, anksčiau streiku grasino mokytojai.
Anot G. Nausėdos, Valstybės gynimo taryba dar metų pradžioje sutarė dėl 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) dydžio finansavimo krašto apsaugai ir to ketinama laikytis.
„Tačiau tiek, kiek įmanoma, stengsimės atliepti ir socialinius poreikius, ir pensijų poreikius, ir valstybės tarnautojų atlyginimų poreikius, tik turbūt šiuo atveju visi laimingi nebus, kažkieno lūkesčiai bus buvę didesni negu realiai bus įmanoma įgyvendinti“, – tvirtino prezidentas.
Pasak jo, galimybes skolintis bei didinti finansavimą kitoms sritims, be kita ko, riboja ir fiskalinė drausmė.
Antradienį Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti 2026 metų valstybės biudžeto projektą. Jame numatyta, kad krašto apsaugai skiriama 5,38 proc. BVP arba beveik 4,8 mlrd. eurų.
Statutiniai pareigūnai nurodo, kad projekte nenumatytas toks jų atlyginimų augimas, kaip žadėta metų viduryje. Jų teigimu, trūksta apie 150 mln. eurų.
Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pedagogams pažadėjo papildomai rasti 100 mln. eurų, kad galėtų padidinti algas tiek, kiek numatyta kolektyvinėje sutartyje.
