Dėl „Embraer“ įsigijimo į STT besikreipę NSGK nariai sako institucijai pateikę daugiau informacijos

Opozicinėms jėgoms priklausantys komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas į STT kreipėsi praėjusią savaitę.
Tuomet rašte tarnybai, be kita ko, prašyta patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl orlaivių pirkimo „buvo priimti nepažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nebuvo piktnaudžiaujama tarnyba“.
„Antradienį kartu su Seimo G. Jeglinsku pasirašėme raštą su papildoma informacija STT dėl karinių orlaivių įsigijimo. Turinio kol kas viešai atskleisti negalime“, – BNS nurodė L. Kasčiūnas.
„Kyla vis daugiau pagrįstų įtarimų ne tik dėl šio pirkimo reikalingumo, racionalumo, itin didelių lėšų tinkamo naudojimo, bet visų pirma dėl šio pirkimo skaidrumo“, – teigė konservatorių lyderis.
Apie tai, kad Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
Minėti NSGK nariai anksčiau yra sakę, jog pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji.
Politikai taip pat teigia, jog krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė galimai dalyvavo neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su galimais lėktuvų gamintojais arba jų atstovais, todėl kyla abejonių dėl to, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota pirkimu iš „Embraer“.
Parlamentarų teigimu, planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“, todėl būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, pritaikyta vienam gamintojui.
Tuo metu krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė sako nesuprantanti tokio kreipimosi ir atmeta jų įtarinėjimus. Ministerija savo ruožtu pabrėžia, jog reaktyviniai varikliai nebuvo įtraukti į reikalavimų tokiems orlaiviams sąrašą, tad parlamentarų teiginiai yra melagingi.
Savo ruožtu kariuomenė sako pageidavusi atnaujinti aviacijos parką bei teigiamai vertinanti braziliškų lėktuvų pirkimą.
Jos teigimu, šie orlaiviai pasižymi 23 tonų krovinių talpa, 870 kilometrų per valandą greičiu ir daugiau nei 7 tūkst. kilometrų veikimo nuotoliu, taip pat lėktuvai gali atlikti transporto, medicininės evakuacijos, paieškos ir gelbėjimo, gaisrų gesinimo, žvalgybos bei kuro papildymo ore užduotis.
Nuo 2006 metų Lietuvos karinėse oro pajėgose eksploatuojami transporto orlaiviai „C-27J Spartan“ sensta, o jų eksploatacijos galimybės išseks kitame dešimtmetyje.
Teigiama, kad šie lėktuvai nuo 2030 metų nebegalės skraidyti Europos Sąjungos oro erdvėje, o 2036–2039 metais jų naudojimas turės būti visiškai nutrauktas.
