Darbo grupė dėl LRT pataisų: aiškėja žurnalistų pavardės

Toks sprendimas vienbalsiai patvirtintas penktadienį ryte vykusiame Seimo valdybos posėdyje.
Tuo metu pakaitiniais nariais Žurnalistų profesionalų asociacija siūlo „Verslo žinių“ žurnalistę Liuciją Zubrutę. Savo ruožtu LRT iniciatyvinė grupė pakaitine nare siūlo tyrimų žurnalistę Indrę Makaraitytę.
Minėtoje darbo grupėje dalyvaus dar trims žurnalistams atstovaujančios organizacijos. Internetinės žiniasklaidos asociacija delegavo organizacijos pirmininkę Liną Bušinskaitę, o pakaitiniu nariu skyrė asociacijos valdybos pirmininką Vytautą Benokraitį. Lietuvos žurnalistų sąjunga delegavo savo narį Edmundą Budvytį, pakaitinis narys – sąjungos pirmininko pavaduotojas Vytautas Kvietkauskas, tuo metu Regionų žiniasklaidos poziciją atstovaus Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdybos pirmininkas Alvydas Balčiūnas, pakaitine nare numatyta Vilma Maciulevičiūtė.
Kaip skelbta, Seime antradienį pirmą kartą susirinko dėl LRT įstatymo pataisų suburta darbo grupė. Prieš darbo grupės posėdį susirinkusi Seimo valdyba nusprendė į darbo grupės, diskutuosiančios dėl LRT įstatymo pataisų, sudėtį vietoje Medijų tarybos įtraukti Žurnalistų profesionalų asociaciją.
Iš viso darbo grupę sudarys 17 narių: 12 parlamento ir 5 žiniasklaidos organizacijų atstovai.
ELTA primena, kad gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus tvarkos.
Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Kultūros komiteto Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turės patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tai tikimąsi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimo dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos – prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.
