Valdantieji nesitraukia nuo pataisų dėl LRT vadovo, žurnalistai svarsto, ar dalyvauti darbo grupėje

Parlamento vadovas socialdemokratas Juozas Olekas pirmadienį po susitikimo su žurnalistų ir kultūros protesto atstovais patvirtino, kad šiuo metu svarstomas LRT įstatymo pataisų projektas eis į priėmimo procedūrą.
Anot jo, planuojama sudaryti darbo grupę, kuri aptartų būtent LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką paskelbus nepasitikėjimą.
„Manau, kad susidarėme bendrą vaizdą, kad galime padirbėti ir rasti kokį nors sprendimą kuris tenkintų didžiąją dalį suinteresuotų žmonių“, – teigė J. Olekas.
Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė po susitikimo žurnalistams sakė, kad per susitikimą prašyta plačiau pažiūrėti LRT valdysenos klausimą, tačiau pasiūlymas neišgirstas.
„Dabar kalbama apie labai siaurą klausimą – reikia atleisti LRT direktorę kažkaip lengviau (...). Mes sakėme: gal galime nagrinėti klausimus plačiau, nagrinėti apie tarybos sudarymo principus, depolitizavimą tarybos ir t. t. Šis mūsų pasiūlymas taip ir nebuvo išgirstas – gal kažkada ateityje, bet pagrindinė žinia – kad valdantieji lieka prie šitų pataisų. Sudaro darbo grupę ir ta darbo grupė turi kažkaip nušlifuoti tą siaurą straipsnį dėl LRT direktoriaus atleidimo“, – tvirtino B. Davidonytė.
Pasak jos, asociacija dar nežino, ar dalyvaus šitoje darbo grupėje.
