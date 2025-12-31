Veryga kritikuoja protestų dėl LRT organizatorius: politikams nebuvo leista pasisakyti

„Protestai, kurie (dabar – ELTA) vyko prie Seimo. Ar buvo leidžiama nors vienam politikui ten pasisakyti? (…). Šiaip, paprastai būdavo leidžiama. Ar mes norime kur nors dar kalbėtis?“ – „Žinių radijui“ trečiadienį komentavo A. Veryga.
„Aš visiems duodu pavyzdį mūsų Vyriausybės 2016–2020 m. Buvo tada irgi protestai prie Seimo. Vienas iš tų protestų buvo irgi gerai organizuotas: su dainomis, žymiais žmonėmis, tarp kitko, dalis jų buvo tie patys, kurie dabar kalbėjo apie LRT ir jie protestavo prieš alkoholio kontrolės priemones. Skirtumas nuo dabar vykstančių ir tada vykusių (protestų – ELTA), kad tada man leido užlipti ant scenos ir man leido paaiškinti ir motyvus“, – „Žinių radijui“ trečiadienį komentavo A. Veryga.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstytos LRT įstatymo pataisos sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos. Tris vakarus iš eilės, prie Seimo vyko protestai „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Pataisas tikėtasi priimti dar Seimo rudens sesijoje, tačiau Kultūros komitete svarstant prieštaringai vertinamas įstatymo pataisas, sutriko komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikata.
Dėl to Seime buvo atšauktas turėjęs vykti neeilinis parlamento posėdis, kuriame būtų vykęs LRT įstatymo pataisų priėmimas.
Vėliau parlamento vadovas Juozas Olekas pareiškė, kad minėtos pataisos Seimo rudens sesijoje nebus svarstomos.
Taip pat buvo rengtas šalies vadovo Gitano Nausėdos, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikimas, kuriame apsispręsta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
Nutarta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turės patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tai tikimąsi padaryti iki vasario 14 d.
