Dar vienas skubus įspėjimas dėl sniego: kaukė gyventojų telefonai

„Lapkričio 26-osios dieną ir naktį į lapkričio 27-ą Lietuvoje, išskyrus vakarinius rajonus, numatomos sudėtingos oro sąlygos: smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego pavojinga apdraba. Numatomos apsunkintos eismo sąlygos, gali lūžti medžių šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas“, – rašoma išplatintame pranešime.
Kaip antradienį savo „Facebook“ puslapyje pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT), trečiadienio rytą pietiniuose Lietuvos rajonuose bus pasiektas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis.
Antroje trečiadienio pusėje ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį smarkus snygis ir šlapdriba išplis į daugelį šalies rajonų.
Pasak sinoptikų, sudėtingiausios sąlygos savaitės viduryje prognozuojamos pietinėje, rytinėje ir centrinėje šalies dalyse.
Dėl to LHMT rekomenduoja nuo antradienio vakaro iki ketvirtadienio vakaro atidėti nebūtinas keliones, vengti aukštų ir senų medžių, po jais nestatyti automobilių, nes šlapio sniego prislėgtos šakos gali nulūžti, nutraukti elektros linijas.
Žiemos reiškinių kompleksas laikomas stichiniu meteorologiniu reiškiniu.
Sinoptikai taip pat pateikė sniego storio dangos prognozę. Iš žemėlapio galima matyti, kad storiausia sniego danga ketvirtadienio rytui prognozuojama pietvakarių Lietuvoje, ypač pasienio ruože tarp Kybartų ir Lazdijų.
