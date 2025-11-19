Dalijasi įspūdingais vaizdais: sniego – iškart už trejus metus

Kaip matyti feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ paviešintuose vaizdo įrašuose, Plungėje gausiai prisnigo. Vaizdo įrašas per porą valandų sulaukė beveik dviejų šimtų komentarų.
„Suprantu nepatogumus vairuotojams, bet vaizdas žiemos – super“, – rašė Valė.
„Nesitiki, niekur sniego nėra, tik Plungėje – kaip čia? Jums specialiai pagal užsakymą?“ – stebėjosi Janytė.
„Toks jausmas, kad kitoje planetoje gyvename – lietūs tik pas mus“, – komentavo Janina.
„Tai ką dabar visas sniegas Žemaitijon išsikraustė?“ – stebėjosi kitas internautas.
„Pavarė sniego už trejus metus iškart“, – teigė Ramūnas.
„ChatGPT“ puikiai darbą atliko“, – teigė Raivildas.
„Šiandien neateisiu į darbą, nes važiuosiu laime pasidžiaugti į Plungę“, – teigė Aušra.
Gausus snygis užfiksuotas ir kelyje Kuršėnai–Telšiai, Mažeikių rajone.
Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, antradienis buvo debesuotas su pragiedruliais. Vietomis krito krituliai, vyravo sniegas ir šlapdriba. Aukščiausia oro temperatūra 1–7 laipsniai šilumos. Naktį daug kur krituliai, Vakarų Lietuvoje vietomis jie buvo smarkūs. Žemiausia oro temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos.
Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį vietomis nedideli krituliai. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Penktadienį vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojami krituliai. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, naktį pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, pajūryje iki 4 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Lapkričio 19 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 32 cm per parą. Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 4–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
