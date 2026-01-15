BPC paviešino statistiką: šiems skambučiams išklausyti žmogui reiktų daugiau nei ketverių metų

Įspūdingi skambučių skaičiai ir greita operatorių reakcija
Per 2025 m. BPC atsiliepė į daugiau nei 1,834 mln. skambučių (2024 m. – 1,969 mln.) ir užregistravo 1,225 mln. įvykių (2024 m. – 1,287 mln.). Tai reiškia, jog daugiau nei pusė milijono skambučių buvo gyventojų kreipiniai, kuriems atsakingų spec. tarnybų reakcija reikalinga nebuvo.
„Apie 30 proc. visų 2025 metais Bendrojo pagalbos centro gautų skambučių nebuvo susiję su realiu pagalbos poreikiu gyventojams, todėl visuomenės sąmoningumas ir atsakingas kreipimasis į Bendrąjį pagalbos centrą išlieka itin svarbūs. Kuo greičiau operatoriai gali susitelkti į realias ir kritines situacijas, tuo daugiau gyvybių galime padėti išsaugoti“, – pabrėžė Liutauras Šinkūnas, laikinai einantis Bendrojo pagalbos centro viršininko pareigas.
Daugiausia įvykių 2025 m. registruota šalies policijos pajėgoms (apie 564 tūkst.), t. y. 46,2 proc. visų BPC registruotų įvykių. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai buvo užregistruoti 505 tūkst. įvykių ir tai sudarė 41,2 proc. visų iškvietimų. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos į įvykius siųstos 32 tūkst. kartų (t. y. 2,6 proc. visų įvykių), aplinkosaugos darbuotojai – 24 tūkst. kartų (2 proc. visų įvykių).
Vidutinis skambučių atsakymo laikas praėjusiais metais išliko stabilus ir siekė tris sekundes. Kritinėse situacijose sprendimai buvo priimami per pirmąsias dešimtis sekundžių – laiką, kuris gali lemti žmogaus gyvybės išsaugojimą.
2025 m. daugiausiai pagalbos skambučių atsiliepęs operatorius priėmė 16 872 skambučius. Vienas BPC operatorius per pamainą vidutiniškai apdorojo 120 skambučių.
Bendra gautų pagalbos skambučių trukmė 2025 m. siekė daugiau nei 37 tūkst. valandų, šiems skambučiams išklausyti vienam žmogui reiktų daugiau nei ketverių metų. Vidutiniškai vienas operatorius kalbėdamas telefonu praleido dešimt parų.
Vien šeši aktyviausi Lietuvos gyventojai, kurių skambučiai į BPC periodiškai kartojasi, o skambučių turinys nėra susijęs su pagrįstu pagalbos poreikiu, per metus paskambino 21 tūkst. kartų.
Darbuotojų kvalifikacijos augimas ir išmanių veiklos sprendimų vystymas
BPC darbuotojai 2025 m. iš viso dalyvavo 164 mokymuose, kurių bendra trukmė siekė 598 valandas. Kvalifikacijos kėlimo, psichologinio atsparumo ir kitus specializuotus mokymus vedė įvairių sričių specialistai, tarp jų – specialiųjų tarnybų pareigūnai, kurie dalijosi praktinėmis žiniomis apie krizinių situacijų valdymą, derybų taktiką bei sprendimų priėmimą didelės įtampos sąlygomis.
Šios investicijos – sąmoningas pasirinkimas, grindžiamas supratimu, kad pažangiausios technologijos krizėje neveikia be profesionalaus, greitai ir tiksliai sprendimus priimančio žmogaus.
2025 m. BPC nuosekliai tęsė veiklos modernizavimo procesus, ypatingą dėmesį skirdamas naudojamų technologinių sprendimų tobulinimui.
2025-ieji buvo metai, kai stabiliai veikė skambinančiojo vietos nustatymo sprendimai, leidžiantys operatoriams tiksliau identifikuoti skambinančiojo buvimo vietą. Per metus apdorota 25,5 tūkst. trumpųjų SMS žinučių, 213 vaizdo skambučių bei 2,6 tūkst. automatinių automobilinių pranešimų, gautų per alternatyvius komunikacijos kanalus. Didelis dėmesys skirtas sistemų atsparumui ir nepertraukiamam veikimui – Bendrojo pagalbos centro paslaugų prieinamumas 2025 m. viršijo 99,9 proc.
„Kasmet įvykių, dėl kurių gyventojai kreipiasi į Bendrąjį pagalbos centrą, pobūdis tampa vis sudėtingesnis – daugėja kompleksinių situacijų, emocinių gyventojų krizių ir baimių, netradicinių ir kombinuotų grėsmių. Atsižvelgiant į tai, išryškėja ir pagrindiniai ateities iššūkiai: žmogiškųjų išteklių tvarumo užtikrinimas, darbuotojų apsauga nuo perdegimo, technologijų – įskaitant dirbtinio intelekto sprendimus – integracija, padedanti operatoriams, bet nepakeičianti žmogaus sprendimo, taip pat visuomenės sąmoningumo didinimas, skatinant atsakingą numerio 112 naudojimą“, – akcentavo Bendrojo pagalbos centro vadovas.
2026 metais BPC ketina ir toliau tęsti modernizavimo bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procesus, siekdamas dar didesnio paslaugų patikimumo, greitesnės reakcijos ir geresnio pasirengimo reaguoti į sudėtingiausias situacijas.
BPC yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldi įstaiga. Centras įkurtas 2003 metais, o nuo 2021 m. numeris 112 Lietuvoje tapo vieninteliu skubios pagalbos telefonu. 2016 m. Bendrasis pagalbos centras į savo naudojamą skambučių sistemą įdiegė galimybę priimti išmaniųjų telefonų siunčiamas skambinančiojo vietos koordinates (ši funkcija automatiškai veikia visuose išmaniuosiuose telefonuose, kuriuose naudojama Lietuvoje veikiančio mob. ryšio operatoriaus kortelė). Lietuva buvo 4 valstybė pasaulyje, įdiegusi šį funkcionalumą. Nuo to laiko šis funkcionalumas kasmet tobulinamas.
