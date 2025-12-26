Sukčių kišenėse – lietuvių milijonai

Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, pernai per tą patį laikotarpį ši suma siekė 12,7 mln. eurų.
Nusikaltėlių užmojai buvo dar didesni, bet, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenimis, per devynis šių metų mėnesius finansų įstaigoms pavyko sustabdyti apie 31,6 mln. eurų pervedimų.
Telefoninis sukčiavimas – populiariausias
Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) atstovė Jelena Sirgėdienė BNS sakė, kad yra keli sukčių dažniausiai naudojami apgavysčių būdai.
Populiariausiu pinigų išviliojimo būdu išlieka telefoninis sukčiavimas, taip pat dažnai pasitelkiamos suklastotos bankų ir įvairių institucijų svetainės, imituojamas investavimas.
Gyventojams skambina asmenys, prisistatantys mobiliojo ryšio operatoriaus, finansų įstaigos, policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojais.
Jie įtikina savo aukas, kad jų elektroninės bankininkystės programa užkrėsta virusu, arba vykdomi neteisėti pavedimai per jų sąskaitas, arba vyksta lėšų pasisavinimas iš jų sąskaitų.
Taip pat žmonėms pranešama, kad baigiasi jų sutartis su mobiliojo ryšio bendrove ir abonentas bus užblokuotas. Tokiu būdu žmonės įtikinami atskleisti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, įatsisiųsti kenkėjiškas programas ar atiduoti savo banko kortelę bei grynuosius pinigus.
Įgiję asmenų duomenis, sukčiai perveda lėšas iš nukentėjusiojo sąskaitos, išgrynina pinigus iš banko kortelių, gyventojų vardu paima paskolas. Taip pat dažni atvejai, kuomet skambučio metu prisidengiama netikra artimojo giminaičio nelaime.
LKPB duomenimis, skambinantys sukčiai dažniausiai kalba rusų kalba.
Apgaulingos apklausos, loterijos
Duomenų viliojimas netikromis nuorodomis vadinamas „fišingu“. Gyventojai sulaukia elektroninio laiško arba žinutės su netikra nuoroda, kurią paspaudus suveda elektroninės bankininkystės arba banko kortelės duomenis ir taip praranda lėšas.
„Dažniausiai gyventojai apgaunami tariamomis socialinio tinklo „Facebook“ apklausomis, loterijomis, netikrais laiškais, siunčiamais neva iš valstybės institucijų, sukčių persiųstomis nuorodomis iš siuntų bendrovių, „Lietuvos pašto“. Taip pat netikros institucijų nuorodos talpinamos „Google“ paieškoje kaip remiamos“, – BNS pasakojo J. Sirgėdienė.
Pinigai iš gyventojų gali būti išvilioti ir per netikrus skelbimus apie tariamą didelę grąža investuojant netikrose investicinėse platformose.
Sukčių prašymu žmonės įsirašo į kompiuterius nuotolinės prieigos programas (pavyzdžiui, „Anydesk“), kuria kontroliuojamas nukentėjusiojo kompiuteris bei atliekamos piniginės perlaidos.
Norint išgryninti tariamai uždirbtus pinigus, sukčiai prašo papildomų lėšų pervedimo.
„Šio sukčiavimo atveju itin dažna antrinė viktimizacija, kai sukčiai apgauna asmenis siūlydami padėti susigrąžinti investuotas lėšas“, – sakė LKPB atstovė.
Sukčiai taip pat kuria netikrus skelbimus apie neva parduodamas prekes.
Laikui imlus romantinis sukčiavimas
Taip pat pareigūnai įspėja ir apie romantinį sukčiavimą.
Socialinių tinklų platformose gyventojams, dažniausiai moterimis, parašo asmuo, prisistatantis užsienio valstybės kariu arba gydytoju, kuris per ilgalaikį bendravimą įgyja pasitikėjimą, po ko paprašo nukentėjusiosios pinigų už tariamai planuojamą siųsti dovaną ar atvykimą, paprašo pagalbos dėl neva ištikusios nelaimės.
Romantinis sukčiavimas reikalauja nemažai laiko ir pastangų, tačiau grobis dažnai būna didelis. Yra buvęs ne vienas atvejis, kai apgautos ir įsimylėjusios moterys apgavikui atidavė santaupas, pardavė butą ir dar paėmė kreditą, kad viską atiduotų „mylimajam“.
„Svarbu žinoti, kad šios schemos nuolat kinta ir tobulėja, tad gyventojai turėtų išlikti budrūs net ir tuo atveju, jei skambutis, laiškas ar žinutė atrodo įtikinamai“, – sakė J. Sirgėdienė.
Policija pataria vadovautis keliomis taisyklėmis. Svarbu patikrinti siuntėjo elektroninio pašto adresą ar telefono numerį. Net jei vardas atrodo pažįstamas, adresas gali būti vos viena raide ar simboliu skirtingas nuo tikrojo. Ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į SMS žinutes, gautas iš užsienietiškų telefono numerių.
Pareigūnai taip pat ragina nespausti įtartinų nuorodų.
„Atkreipkite dėmesį į kalbą. Sukčiai dažnai daro rašybos, gramatikos ar logikos klaidų. Neskubėkite. Vienas iš sukčių taktikos požymių – prašymai veikti „čia ir dabar“, esą „kol dar nevėlu“, – pataria J. Sirgėdienė.
Nei bankai, nei valstybinės institucijos el. paštu ar SMS žinutėmis neprašo pateikti prisijungimo duomenų, PIN kodų ar slaptažodžių. Atkreipkite dėmesį tais atvejais, kai prašoma prisijungimą patvirtinti Smart-ID programėlėje, prisijungiant prie institucijų puslapių neprašoma PIN 2 kodo. PIN 2 kodas naudojamas lėšų pavedimui patvirtinti.
