Birželio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.41 val., leidžiasi 21.59 val. Dienos ilgumas 17.18 val.
Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 0.40 val., teka 10.08 val.
Vardadieniai:
Deodatas, Dovilas, Julijona, Ramunė, Romas, Romualdas, Svaigeda
Birželio 19-oji Lietuvos istorijoje:
1831 — Lietuvos ir Lenkijos sukilėlių kariuomenė stojo į mūšį su žymiai gausesne caro kariuomene. Mūšis buvo pralaimėtas ir tai nulėmė viso sukilimo baigtį. Žlugo paskutinis sukilėlių bandymas užimti Vilnių.
1831 — gimė Antanas Beresnevičius, bažnyčios veikėjas ir religinės raštijos darbuotojas, vertėjas. Mirė 1904 m.
1867 — gimė kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas Česlovas Sasnauskas. Mirė 1916 m.
1904 — gimė Balys Dvarionas, kompozitorius, dirigentas, pianistas. Mirė 1972 m.
1936 — gimė poetas Gintautas Stankaitis („Trisdešimt regėjimų“, „Po Vyčio ženklu“, rinkinys vaikams „Grybų linksmi juokai ir graudūs verksmai“ ir kt.).
2019 — Vilniaus Našlaičių kapinėse rasti paskutinio su ginklu rankose žuvusio Lietuvos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikai.
2020 — eidamas 96-uosius metus mirė JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Lietuvos garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas (Stenlis Balzekas) jaunesnysis.
2023 — pradėtas tiesti vienas ilgiausių tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ ruožų tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos.
Birželio 19-oji pasaulio istorijoje:
1623 — gimė prancūzų matematikas, filosofas Blaise Pascal (Blezas Paskalis). Mirė 1662 m.
1756 — 146 britų kaliniai užtroško požeminiame Kalkutos (Indijos) kalėjime, kuris nuo to laiko vadinamas „Juodąja Kalkutos skyle“.
1819 — į Liverpulį (Anglija) atplaukė pirmasis Atlanto vandenyną įveikęs garlaivis „Savannah“.
1862 — JAV Kongresas uždraudė vergiją Amerikos teritorijoje.
1867 — Meksikos Imperatoriui Ferdinand Maximilian Joseph (Ferdinandui Maksimilijonui Džozefui) buvo įvykdyta mirties bausmė.
1885 — garsioji Laisvės statula atgabenta iš Prancūzijos į Niujorką (JAV).
1934 — Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo įkurta Federalinė Ryšių Komisija.
1953 — JAV įvykdyta mirties bausmė sutuoktiniams Julius (Džiulijui) ir Ethel (Etelei) Rosenberg (Rozenbergams), nuteistiems už šnipinėjimą sovietų naudai.
1961 — Didžioji Britanija pripažino Kuveito (Azijos šalies) nepriklausomybę.
1963 — Tarybų Sąjungos kosmonautė Valentina Vladimirovna Tereškova (Tereškova), pirmoji moteris išskridusi į kosmosą, sugrįžo į Žemę erdvėlaiviu Vostok 6.
1970 — sovietų kosminis laivas „Sojuz 9“ nusileido Kazachstane, pasiekęs absoliutų buvimo kosmose rekordą — 17 dienų, 16 valandų ir 59 minutės.
1995 — rusams sutikus nutraukti ugnį ir pradėti taikos derybas su Čečėnija, čečėnų kovotojai paleido 1 500 įkaitų ir pasitraukė iš ligoninės Budionovske (Rusija), kurią laikė užėmę šešias dienas.
1997 — karščių — 50 laipsnių pagal Celsijų — aukų skaičius Pakistane pasiekė 27.
1999 — pasibaigus vienuolika savaičių trukusiam NATO bombardavimui, iš Kosovo provincijos baigtas išvesti visas 40 000 Jugoslavijos saugumo pajėgų kontingentas.
2010 — Švedijos sostinėje Stokholme įvyko vienos ištaigingiausių vestuvių ceremonijų Europos karališkųjų šeimų istorijoje — švedų mylima sosto įpėdinė Victoria (Viktorija) ištekėjo už savo išrinktojo nekilmingo Daniel Westling (Danielio Vestlingo).
2014 — Ispanijos naujasis karalius Felipe VI (Felipė VI) parlamente prisiekė ginti konstituciją ir pradėjo savo valdymą.
2019 — tarptautinė tyrėjų komanda paskelbė, kad pareikš kaltinimus nužudymu keturiems asmenims, siejamiems su 298 žmonių gyvybių pareikalavusiu oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reisu MH17 skridusio lėktuvo numušimu virš Rytų Ukrainos.
Birželio 19-oji šou pasaulyje:
1962 — Kalifornijoje gimė šokėja ir dainininkė, Amerikos televizijos žvaigždė Paula Julie Abdul (Paulina Džiuli Abdul).
1967 — gimė amerikiečių aktorė Mia Sara (Mija Sara).
1988 — prie Berlyno sienos pasiklausyti Michael Jackson (Maiklo Džeksono), koncertavusio Vakarų Berlyne, susirinko per 3 000 Rytų Vokietijos gyventojų.
2011 — Holivudo veteranas aktorius Peter Fonda (Piteris Fonda) Havajuose vedė savo draugę Margaret DeVogelaere (Margaret DeVodželer).
2012 — po 14 metų bendro gyvenimo išsiskyrė Johnny Depp (Džonis Depas) ir jo ilgametė partnerė Vanessa Paradis (Vanesa Paradi).
2013 — būdamas 51 metų per atostogas Italijoje mirė JAV aktorius James Gandolfini (Džeimsas Gandolfinis), pagarsėjęs stambaus sudėjimo mafijos vadeivos vaidmeniu televizijos seriale „Sopranai. Mafijos kronika“ (The Sopranos).
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