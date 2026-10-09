Baigęs kadenciją Gitanas Nausėda žada keliauti ir skaityti, pailsėti nuo visko

Valstybės vadovas teigia, kad septyneri metai politikoje ir viešajame gyvenime išdegino emociškai, todėl norėtų pailsėti nuo visko.
„Jeigu sveikata leis, tai aš būsiu keliautojas. Tikrai dar daugybės miestų ir gražių vietų pasaulyje nesu matęs. Jeigu tik leis galimybės, be jokios abejonės, norėčiau aplankyti jas. Daug kas nepamatyta arba pamatyta per kortežo langą, kas iš esmės reiškia, kad nieko nepamatyta“, – penktadienį paskelbtame interviu naujienų portalui „15min“ sakė valstybės vadovas.
„Ir, be abejo, reikia perskaityti daug knygų, kurias dabar turiu savo bibliotekoje. Galbūt jos gražiai atrodo lentynose, bet jos neperskaitytos, o neperskaityta knyga verkia“, – teigė jis.
G. Nausėda sakė neturįs ambicijų tęsti politinę veiklą pasibaigus antrai kadencijai prezidento pareigose.
„Tie dešimt metų, dabar praėjo daugiau kaip septyneri metai, jie tave tiek viduj išdegina, kad nežinau, kada ten vėl galės kas nors pradėti augti“, – tvirtino prezidentas.
„Tas išdeginimas visomis prasmėmis – ir emocijos, amplitudės emocijų yra didesnės negu gyvenant ramų ir tokį, sakyčiau, stabilų gyvenimą, tiek problemos, tiek krizės, kurios užklumpa, tas emocines amplitudės padaro tokias didžiules, kad žmogus tiesiog nori emociškai pailsėti nuo visko, net nuo viešumo“, – kalbėjo valstybės vadovas.
„Kita vertus, aš nelaikau savęs tokiu labai ekstravertišku žmogumi, aš manau, kad turiu savyje intraverto požymių, bet kartais tas intravertas sako: užteks, tau reikia daugiau būti žmonėse, nes tu pasisemi iš jų energijos. Tada aš kompensuoju tą savo poreikį bendrauti, kartu ieškoti sprendimo, džiaugtis, liūdėti. Visa tai man patinka“, – teigė jis.
Prezidentas sakė, jog nesijaustų blogai, jeigu jo niekas gatvėje nepažintų.
„Man tai nebūtų jokia problema, nes, pavyzdžiui, nuvažiuoji į tą pačią Madeiros salą ir tavęs nepažįsta, ir tau taip gera. Bet iki to laiko, kol kas nors iš kitos gatvės pusės nešūkteli: prezidente, laba diena“, – pasakojo G. Nausėda.
Prezidento pareigas G. Nausėda eina nuo 2019 metų. 2029 metų vasarą baigsis jo antroji kadencija.
Pagal Lietuvos Konstituciją, tas pats asmuo prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.
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