Atšvaitų diena primena saugumo svarbą tamsiuoju paros metu

Matomumo stoka kainuoja gyvybes
Transporto priemonių užvažiavimai ant pėsčiųjų prietemoje, esant blogoms matomumo sąlygoms (dulksna, lietus, rūkas, šlapdriba), nepakankamai apšviestuose ir visai neapšviestuose keliuose dažniausiai įvyksta dėl neatsakingo pačių pėsčiųjų elgesio.
Praėjusiais metais eismo įvykiuose žuvo 34 pėstieji, didžioji jų dalis (74 proc.) – tamsiuoju paros metu, beveik nė vienas jų neturėjo jokio šviesą atspindinčio elemento. Šiais metais tamsiuoju paros metu žuvo 8 pėstieji, jų amžius nuo 28 iki 77 metų. Dauguma pėsčiųjų, kurie pateko ir buvo sužeisti eismo įvykiuose neapšviestuose keliuose, taip pat neturėjo šviesą atspindinčių elementų.
Mažos detalės, gelbstinčios gyvybes
Esant blogoms matomumo sąlygoms vairuotojai per vėlai pastebi pėsčiąjį, kuris nesilaiko reikalavimo turėti šviečiantį kitiems eismo dalyviams matomą žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, arba būti prie drabužių prisisegus kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.
Įsidėmėkite, kad tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui, pažeidžiamiems eismo dalyviams – pėsčiajam, dviračio, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui – būti saugesniam kelyje gali padėti ir padeda šviesą atspindintys elementai – atšvaitas, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiantis žibintas, prožektorius.
Tris kartus didesnis šansas būti pastebėtam
Su šviesą atspindinčiu elementu žmogus pastebimas iš tris kartus didesnio atstumo. Tai ypač svarbu užmiesčio, neapšviestų gyvenviečių, sodų bendrijų, priemiesčių keliuose.
Vairuotojas, važiuodamas tamsiuoju paros metu su įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis, tiesiame kelio ruože pėsčiąjį be atšvaitų pastebi tik iš 50 metrų atstumo, o pėsčiąjį su atšvaitais – 150 metrų atstumu. Važiuodamas su tolimosiomis žibintų šviesomis, vairuotojas pėsčiąjį be atšvaito gali pamatyti 100 metrų atstumu, o su atšvaitu – 300 metrų. Vadinasi, tais atvejais, kai naudojamas šviesą atspindintis elementas, vairuotojas turės daugiau laiko apvažiuoti pėsčiąjį ir išvengti eismo įvykio.
Pagrindinės taisyklės:
● Turėti ir tinkamai naudoti tamsiuoju paros metu (esant blogam matomumui) matomumą gerinančias saugos priemones – atšvaitus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančius žibintus.
● Šios priemonės privalomos ir būtinos neapšviestuose keliuose einant kelkraščiu, važiuojamosios kelio dalies pakraščiu arba ten stovint tamsiuoju paros arba esant blogam matomumui.
● Atšvaitas, šviečiantis žibintas turi būti gerai matomas kitiems eismo dalyviams. T. y. jis negali būti paslėptas po drabužiais, pažastimi, kuprine, rankine ar pan.
● Turint vieną atšvaitą (ir einant kelkraščiu, važiuojamosios kelio dalies pakraščiu prieš transporto priemonių judėjimo kryptį), jis turi būti pritvirtintas dešinėje pusėje.
● Pėstieji privalo judėti šaligatviais, pėsčiųjų takais (dešine puse) arba pėsčiųjų ir dviračių takais (pėstiesiems skirta puse), o ten kur jų nėra, – kelkraščiu.
● Kelkraščiu, važiuojamosios kelio dalies pakraščiu privaloma eiti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį, t. y. kairiąja kelio puse.
● Į kitą važiuojamosios kelio dalies pusę leidžiama eiti tik pėsčiųjų perėjomis (šviesoforu reguliuojama, nereguliuojama, požemine ar esančia virš kelio), kur jų nėra, – sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. Neperžengti perėjos ribų, laikytis dešinės pusės.
● Jeigu matomumo zonoje perėjos (ar sankryžos) nėra, leidžiama eiti stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau būtina įsitikinti, kad eiti saugu.
● Kur eismas reguliuojamas, privaloma paisyti šviesoforo signalų.
● Įžengti į važiuojamąją kelio dalį leidžiama tik po to, kai įvertinamas atstumas iki artėjančių transporto priemonių, jų greitis ir įsitikinama, kad eiti saugu.
Draudžiama prieš įžengiant į važiuojamąją kelio dalį ir einant ja, naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, ausinukais ir pan., kurie atitraukia dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos kelyje stebėjimo ir trukdo įsitikinti savo saugumu.
