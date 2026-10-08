Atidarytas dronų bandymų poligonas „Vanagas“: tai išbandyta pirmą kartą

Kaip žurnalistams teigė Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadas generolas majoras Žilvinas Gaubys, naujasis poligonas leis kariuomenei, mokslininkams ir gynybos pramonės atstovams kartu kurti bei išbandyti technologijas, reikalingas šalies gynybai.
„Mes labai ilgai dirbome, kad sukurtume dronų bandymo, testavimo, inovacijų poligoną „Vanagas“, kad sujungtume kariuomenę, mokslą, švietimą ir pramonės atstovus į vieną erdvę ir kartu kurtume mūsų platformas nuo prototipo iki masinės gamybos“, – sakė Ž. Gaubys.
Pasak jo, vienas svarbiausių kariuomenės prioritetų šiuo metu yra mažų aukščių oro gynyba, įskaitant priemones, skirtas priešiškiems dronams ir iš kaimyninių valstybių atskrendantiems balionams neutralizuoti.
„Tai yra mažosios oro gynybos klausimas, dronai žemame aukštyje, oro balionų klausimas, kurį irgi reikia iki galo išspręsti. Tie prioritetiniai klausimai yra mūsų darbotvarkėje patys svarbiausi“, – teigė generolas.
Jo teigimu, ketvirtadienį pademonstruotas lietuviškas drono perėmėjo prototipas parodė, kad tokie sprendimai gali veikti, tačiau prieš pradedant juos plačiai naudoti būtina atlikti papildomus bandymus ir įvertinti jų efektyvumą.
„Nors aš, kaip kariškis, aišku, noriu turėti čia ir dabar, bet verslui reikia išbandyti, iš idėjos pereiti prie prototipo ir masinės gamybos. Dar yra reikalingas laikas ištestuoti, padaryti praktinius veiksmus ir žinoti, kiek sistema yra efektyvi“, – kalbėjo Ž. Gaubys.
Lietuviška sistema taikinius gali aptikti už 15 kilometrų
Atidarymo metu Lietuvos bendrovės „NT Service“ ir „Vytis Tech“ pristatė bepiločių orlaivių perėmimo sistemą „Sky Viper Wall“, kurią sudaro radaras, įvairūs jutikliai ir dronai perėmėjai.
Kaip žurnalistams pasakojo „Vytis Tech“ vadovas Šarūnas Stanislovėnas, sistema gali aptikti oro taikinius iki 15 kilometrų atstumu, o dronas perėmėjas, priartėjęs prie taikinio, jį pasiekia naudodamas dirbtinio intelekto technologijas.
„Pagal radaro informaciją dronas buvo nukreiptas į taikinį automatizuotu būdu. Vėliau, kai dronas priartėjo 200–300 metrų atstumu iki taikinio, dirbtinis intelektas perėmė vaidmenį iš radaro ir pradėjo vesti mūsų droną perėmėją iki taikinio automatizuotai“, – aiškino Š. Stanislovėnas.
Pasak jo, demonstracijos metu dronas perėmėjas „Defender“ sunaikino kitą lietuvišką bepilotį orlaivį „Žiogas“. Perėmėjui buvo panaudotas 600 gramų sprogstamasis užtaisas.
Bendrovės vadovo teigimu, vieno tokio drono perėmėjo kaina siekia apie 10 tūkst. eurų, o visa sistema su radaru, jutikliais ir maždaug 100 perėmėjų galėtų kainuoti 3–4 mln. eurų.
Š. Stanislovėnas nurodė, kad dronų perėmėjų masinė gamyba jau pradėta, o esami pajėgumai leidžia pagaminti apie tūkstantį tokių bepiločių per mėnesį.
Jo teigimu, ši technologija galėtų būti naudojama ir iš Baltarusijos į Lietuvos oro erdvę įskrendančių dronų neutralizavimui.
Laukiama lietuviškų technologijų pristatymų
Krašto apsaugos viceministras Gabrielius Gorbačevskis žurnalistams teigė, kad ministerija jau pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos verslu dėl naujų dronų perėmimo technologijų įsigijimo.
„Išsiuntėme 11 užklausų, gavome 6 pasiūlymus. Vienas iš tų pasiūlymų – būtent šiandien buvome liudininkai, kaip jis yra įgyvendinamas ir kaip veikia. Dabar ruošiami pirkimo dokumentai ir mūsų planas, kad jau kitų metų pradžioje būtų pristatymai tų lietuviškų technologijų dronų perėmimui“, – sakė viceministras.
Pasak jo, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas artimiausiu metu ketina pateikti įstatymų pataisas, kurios leistų spartinti gynybos technologijų įsigijimus ir mažinti biurokratinę naštą.
Viceministras pabrėžė, kad naujų technologijų bandymų greitis turi būti derinamas su spartesniais viešaisiais pirkimais.
Poligonu galės naudotis ir Lietuvos, ir užsienio gamintojai
Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vado pavaduotojas pulkininkas Laurynas Ivanauskas teigė, kad naujasis poligonas pirmiausia skirtas dar į ginkluotę nepriimtų sistemų ir jų prototipų bandymams.
Pasak jo, čia bus galima išbandyti ir didesnės rizikos technologijas, įskaitant sistemas su koviniais užtaisais.
„Čia, atidarydami šį poligoną, parodėme, kad galime vykdyti ir tokius pakankamai aukšto rizikos lygmens eksperimentavimus panaudojant kovinius sprogmenis“, – sakė L. Ivanauskas.
Pulkininkas pažymėjo, kad poligonu galės naudotis ne tik Lietuvos, bet ir užsienio gamintojai, tačiau kiekvienas norintis atlikti bandymus bus vertinamas individualiai, atsižvelgiant į saugumo ir patikimumo reikalavimus.
Ž. Gaubio teigimu, verslo atstovai bandymus galės vykdyti visus metus, o norint pasinaudoti infrastruktūra reikės pateikti paraišką internetu.
Ž. Gaubio duomenimis, Lietuvos kariuomenėje kasmet parengiama apie 660 dronų operatorių, o jų rengimas vyksta nuo 2023 metų pabaigos.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Generolo Silvestro Žukausko poligone vyksta penktoji „Dronų diena“, kurios metu Lietuvos gynybos pramonės įmonės pristato bepiločius orlaivius, antžemines ir jūrines robotizuotas sistemas bei naujausius technologinius sprendimus. Renginyje taip pat numatyti demonstraciniai skrydžiai ir konferencija, kurioje dalyvauja Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos ministerijos bei Ukrainos atstovai.
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