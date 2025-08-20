Artėja „Zapad“ pratybos: naujausia informacija iš VSAT vado

„Artėjant „Zapad“ pratyboms turime tam tikrų planų dėl (sienos apsaugos – BNS) stiprinimo, papildomo personalo dislokavimo prie išorinių sienų, tam tikrų veiksmų su kitomis institucijomis, Lietuvos kariuomene, policija“, – LRT radijui trečiadienį sakė R. Liubajevas.
„Patvirtintas ir sėkmingai įgyvendinamas pasirengimo pratyboms planas, Lietuvos pasieniečiai šiuo momentu yra pasiruošę bet kokios provokacijoms prie mūsų sienos“, – teigė jis.
R. Liubajevas pažymėjo, kad Lietuvos pasieniečiai sustiprintu režimu dirba nuo 2021 metų.
„Nebuvo net progos arba galimybių savo budrumą prie išorinių sienų mažinti“, – kalbėjo jis.
Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, šiemet „Zapad“ pratybose turėti dalyvauti ne daugiau kaip 30 tūkst. karių.
Tuo metu 2021-aisiai „Zapad“ pratybose, surengtose likus vos keliems mėnesiams iki Maskvos puolimo Ukrainoje pradžios, dalyvavo apie 200 tūkst. karių.
Kaip BNS yra sakęs kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, reaguodama į pratybas kariuomenė rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį padidins parengtį.
Šios pratybos nuo 2009-ųjų yra rengiamos kas dvejus metus. Jos nevyko tik 2023 metais. Britų žvalgyba tikėtina pratybų atšaukimo priežastimi nurodė tai, kad Rusijos kariuomenei trūksta karių ir technikos, taip pat Rusijos vadovybės nenorą sulaukti kritikos dėl eilinių parodomųjų manevrų vykstant karui Ukrainoje.
