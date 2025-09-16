„Zapad 2025“ netikėtai apsilankęs Vladimiras Putinas: pratybose dalyvauja 100 tūkst. karių

„Šiandien vykdome paskutinį strateginių pratybų „Zapad 2025“ etapą“, – sakė karinę uniformą vilkėjęs V. Putinas ir pridūrė: „Dalyvauja 100 tūkst. karių“.
Antradienį Rusijos valstybinė žiniasklaida, remdamasi Kremliumi, pranešė, kad Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose „Zapad“ taip pat dalyvauja Indija, Iranas ir kitos Maskvos sąjungininkės Azijoje ir Afrikoje.
„Koalicijos pajėgas sudaro Bangladešo Liaudies Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Indijos Respublikos ir Irano Islamo Respublikos ginkluotųjų pajėgų specialiosios paskirties grupės ir kariniai kontingentai“, – citavo Kremlių valstybinė agentūra TASS.
Pratybose taip pat dalyvavo kareiviai iš Burkina Faso, Kongo ir Malio, priduriama pranešime.
