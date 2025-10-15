Apklausa: paaiškėjo, kurie žiniasklaidos atstovai – įtakingiausi

E. Jakilaitis įtakingiausiu žiniasklaidos atstovu išrinktas išvedus vadinamojo elito ir visuomenės apklausų rezultatų vidurkį.
Toliau įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi apžvalgininkas Rimvydas Valatka, laidų vedėja Rita Miliūtė, nacionalinio transliuotojo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, žurnalistinių tyrimų centro „Siena“ vadovas Šarūnas Černiauskas.
Dešimtuką užbaigia laidų vedėjos Edita Mildažytė, Rasa Tapinienė, „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas, LRT Tyrimų skyriaus vadovė Indrė Makaraitytė ir laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė.
Į pagal visuomenės elito balsus sudarytą dešimtuką taip pat pateko „15min grupės“ akcininkas ir vadovas Tomas Balžekas, portalo „15min“ vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis, laidų vedėjas Aurimas Perednis.
Visuomenės išrinktame dešimtuke atsidūrė ir laidų vedėja Daiva Žeimytė-Bilienė, žinių vedėja Eglė Bučelytė bei laidų vedėja Nemira Pumprickaitė.
Atliekant elito apklausą respondentai turėjo ir galimybę laukelyje „Kita“ įrašyti kitas asmenų kandidatūras. Tarp tokių po keletą balsų surinko laidų vedėja Rūta Janutienė, žurnalistė Eglė Samoškaitė, laidų vedėja Jonė Sąlygaitė, žurnalistė Augustė Lyberytė, laidų vedėjas Saulius Pilinkus.
Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.
Visuomenės apklausą liepos mėnesį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklausę 1 tūkst. žmonių.
Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka vienuoliktus metus iš eilės.
