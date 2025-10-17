Išrinkti įtakingiausi pramogų pasaulio atstovai: tarp lyderių – naujas vardas

Įtakingiausių popkultūros, mados ir interneto veikėjų reitingas šiemet pateiktas nauju formatu – be atskirų elito ir visuomenės vertinimų pirmą kartą sudaryta ir bendra galutinė lentelė, jungianti žurnalo „Reitingai“ išsiaiškintą elito nuomonę ir „Spinter tyrimų“ atliktą visuomenės apklausą.
Bendroje lentelėje pirmąją vietą šiemet užėmė A. Valinskas, antras liko M. Mikutavičius, o trečioji pozicija skirta J. Shy.
Toliau bendrame sąraše rikiuojasi dainininkas Andrius Mamontovas, laidų vedėjas Orijus Gasanovas, laidų vedėjai Haroldas Mackevičius ir Beata Nicholson, dainininkas Egidijus Dragūnas, rašytojas Juozas Erlickas ir dizaineris Juozas Statkevičius.
„Lietuvos įtakingiausieji 2025“ – jau vienuoliktus metus vykdomas išskirtinis „Delfi“ projektas, kurio metu renkami žmonės, darantys didžiausią įtaką Lietuvos raidai, visuomenei bei sprendimų priėmėjams
Šių metų ciklas pirmą kartą susideda iš septynių dalių ir atskleidžia, kas yra įtakingiausi politikai, verslininkai ir ekonomistai, tarnautojai ir pareigūnai, visuomenininkai, žiniasklaidos atstovai, pramogų bei sporto pasaulio atstovai.
Naujausi komentarai