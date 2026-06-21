Apie karštą savaitgalį: buvo įspūdingų traumų

Termometras Vilniuje sekmadienį rodė 30 laipsnių, o prie Žaliųjų ežerų paplūdimiai yra pilni. Gelbėtojai sako, kad veiklos tikrai netrūksta, o poilsiautojai džiaugiasi pirmuoju puikiu vasarišku savaitgaliu.
„Normaliai, šilta. Teko ir padirbėti sodo darbuose, ir dabar su dviračiu išlįsti. Viskas kaip ir gerai, tik yra bėda surasti, kur prigulti“, – sakė poilsiautojas.
„Ne, ne, kol kas ne. Namuose būnant tikrai būtų karšta. Čia būname lauke, jaučiasi šiek tiek vėjas. O vandens temperatūra labai gera, atsigaivinti pats tas“, – pasakojo kitas poilsiautojas.
„Puikios, pagaliau ir į Lietuvą vasara atėjo. Tik vanduo šaltas, šalčiau nei Viduržemio jūroje“, – juokavo dar vienas poilsiautojas.
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Geras oras lietuvius šį savaitgalį tikrai kvietė ir prie jūros, ir prie ežerų. Vieni mėgavosi saulės spinduliais, kiti maudėsi, tačiau gelbėtojai prie Balsio ežero Vilniuje sako, kad šį savaitgalį poilsio nebuvo nė akimirkos. Nuo pat ryto paplūdimys buvo pilnas poilsiautojų, o paskutiniai jų pliažą paliko tik dešimtą vakaro.
„Darbų buvo, nes buvo ir neblaivių poilsiautojų, teko kviesti policiją. Teko vieną poilsiautoją gelbėti – skendo. Daug kartų teko drausminti tėvus, kurie neprižiūri vaikų. Labai daug buvo atėjusių su augintiniais, nemažai žmonių vartojo alkoholį, teko juos drausminti, išprašyti iš pliažo. Darbo gelbėtojams tikrai buvo daug“, – sakė Balsio ežero paplūdimio vyr. gelbėtojas Rolandas Kilius.
Ir nors sinoptikai vietomis fiksavo daugiau nei 30 laipsnių karštį, medikai teigia daugiau sunegalavusių pacientų nesulaukę. Vis dėlto šį savaitgalį į ligonines buvo vežami avarijose ar nukritus parasparniui susižaloję žmonės.
„Tikrai buvo įspūdingų traumų ir jos sukrito į vieną dieną. Tai labai sunkina darbą, nes tokių traumų gydymas atima labai daug resursų. Toliau – geras oras, žmonės tikrai aktyviai leidžia laiką lauke: paspirtukai, dviračiai ir įvairios sporto bei laisvalaikio veiklos. Todėl turime tikrai daug traumatologinių pacientų“, – sakė RVUL skubiosios medicinos gydytojas Andrius Černauskas.
Tikrai buvo įspūdingų traumų ir jos sukrito į vieną dieną.
Sinoptikai sako, kad šį savaitgalį vietomis fiksuotos ir tropinės naktys, o temperatūra dieną kai kur kilo net iki 32 laipsnių. Karštį lydėjo trumpos vasariškos liūtys.
„Savaitgalis tikrai šiltas ir sąlyginai sausas. Šeštadienį dieną apskritai turėjome sausą. Sekmadienį per Lietuvą slenka nepastovi oro masė, todėl šiuo metu per daugelį rajonų praslenka liūtys, vietomis jas lydi ir perkūnija“, – sakė sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Kitos savaitės pradžioje, anot sinoptikės, bus šiek tiek gaiviau. Galime sulaukti ir trumpų vasariškų liūčių, tačiau savaitgalis vėl žadamas karštas.
„Dienomis temperatūra bus vasariškai maloni – dažniausiai apie 21–26 laipsnius, kai kur gali sušilti ir iki 27 laipsnių. Meteorologinė vasara tikrai jau atėjo, kalendorinė irgi atėjo, šilumos taip pat jau turime. Galime sakyti, kad vasara atėjo, o kokia ji bus likusius mėnesius – dar matysime. Per tuos likusius du mėnesius dar visko gali pasitaikyti – tiek audrų, tiek lietingesnių, tiek karštesnių dienų. Kol kas mėgaukimės tuo, ką turime“, – teigė S. Dalinkevičiūtė.
Pasak sinoptikės, nors ilgalaikės prognozės nėra tikslios, dabartiniai duomenys rodo, kad tiek liepa, tiek rugpjūtis bus šiltesni nei norma.
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