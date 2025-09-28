 Anykščių rajone bus atidengtas memorialas žuvusiems partizanams

2025-09-28 09:34
BNS inf.

Anykščių rajone, Sausalaukės kaime, priešais Svėdasų miestelio kapines, sekmadienį bus atidengtas memorialas, skirtas 183 Svėdasų apylinkėse žuvusiems partizanams pagerbti.

Anykščių rajone bus atidengtas memorialas žuvusiems partizanams / T. Markelevičiaus/BNS nuotr.

Ceremonija prasidės šv. Mišiomis Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, iš jos Lietuvos kariuomenės orkestru bus einama iki memorialo.

Po vidurdienį vyksiančio atidarymo seks istorinė diskusija.

Memorialo statybos darbai įgyvendinti Petro Barono, kilusio iš tremtinių šeimos, lėšomis pagal architekto Audriaus Marmos projektą.

Pagal A. Marmos sumanymą, senas, dar sovietų laikų inžinerinis statinys konvertuotas į pilkapio formos kalnelį.

Dar iki atvėrimo, praėjusią savaitę, memorialas buvo išniekintas, ant jo išpieštos keturios „Z“ raidės.

„Z“ raidę Rusijos kariuomenė pradėjo naudoti 2022 metų vasario 24 dieną pradėtame plataus masto kare prieš Ukrainą.

Seimas dar 2022-ųjų balandį priėmė Administracinių nusižengimų kodekso ir Susirinkimų įstatymo pataisas, kuriomis uždrausta viešai demonstruoti raides „Z“ ir „V“, Georgijaus juostą bei kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Tokie ženklai laikomi karinės agresijos ir karo nusikaltimų žmoniškumui propaganda.

