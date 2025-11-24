Andrius Navickas sako pasiekęs sutarimą su Švietimo ministerija

„Ministrė penktadienį informavo, kad išgirdo mokytojus, suprato ir rado sprendimus. Tai džiaugiamės ir dėkojame už tai, kad įsiklausė“, – pirmadienį BNS sakė A. Navickas.
BNS penktadienį raštu perduotame komentare ministrė tikino, kad jei pedagogus vienijančios profsąjungos pritars, mokytojų atlyginimai nuo kitų metų sausio galėtų didėti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį.
„Suprasdami pedagogų lūkesčius, ir toliau nuolat kalbėjomės su Finansų ministerija, prašėme dar kartą atidžiai peržiūrėti mūsų poreikį. Mūsų pastangos davė rezultatų, buvo rasta papildomai 100 mln. eurų“, – teigė R. Popovienė.
Sprendimą sveikinantis A. Navickas sako, kad profsąjunga norėtų, jog pedagogų atlyginimai didėtų sparčiau, tačiau sako suprantantis lėšų poreikį krašto apsaugai.
„Mūsų buvo toks ir prašymas, kad vykdytų elementarius įsipareigojimus, kurie užtikrintų, kad mokytojų atlyginimas augtų irgi ne mažiau kaip šalies vidutinis atlyginimas. Tai turbūt aišku noras būtų didesnis, bet suprasdami tai, kad dabartiniu metu visgi yra tas prioritetas krašto apsaugai, tai tikrai nereikalaujame kažko daugiau ir neįmanomo ir priimame tą pasiūlymą“, – nurodė A. Navickas.
LŠDPS pirmininkas viliasi ateityje pasiekti, kad pedagogų atlyginimai sudarytų 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio.
„Noras, kad ne mažiau nei šalies (vidurkis – BNS) augtų, bet aišku tokio augimo nepakanka, kad pasiektume tą tikslą 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Manome, kad šiek tiek reikės dar palaukti ir atidėti tą sprendimą, kai baigsis ir bus įgyvendinti krašto apsaugos keliami tikslai“, – aiškino jis.
BNS rašė, kad pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau ankstesni Finansų ministerijos skaičiavimai numatė, jog mokytojų algos kitąmet augs 5 procentais.
ŠMSM lapkritį skelbė, kad derybose su dalimi švietimo bendruomenės atstovų sutarta, jog mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento. Tačiau A. Navicko profsąjunga, surengusi mitingą, reikalavo, kad algos, kaip sutarta, turėtų augti jau nuo sausio. Nepasiekus susitarimo profsąjunga grasino surengti mokytojų streiką.
Visgi susitarimą radusi R. Popovienė tikina, kad ankstesnis ministerijos siūlymas nuo kitų metų rugsėjo didinti pedagogų atlyginimus būtų buvęs palankesnis trejų metų perspektyvoje.
