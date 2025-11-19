Prie ministerijos – protestas: „Ne tik mokiniams, bet ir mokytojams +10“

Keli šimtai susirinkusių protestuotojų mušė būgnais, buvo nešini plakatais: „Jei prašysite, mes padėsime jums laikytis pažadų – susitarimų reikia laikytis“, „Ne tik mokiniams, bet ir mokytojams +10“, „Pažadų daug, bet mokytojų per mažai“, šaukė „gėda“.
Prasidėjus mitingui, ant scenos buvo vardijami šios ir praėjusių kadencijų ministerijų vadovybių duoti pažadai: mokytojo profesiją padaryti prestižine, sumažinti mokinių skaičių vienoje klasėje, pritraukti daugiau jaunų pedagogų, skirti daugiau mokytojų padėjėjų, atnaujinti ugdymo programas, aprūpinti vadovėliais. Šie teiginiai buvo lydimi skanduotėmis „žadėjo“.
„Visus šituos pažadus jie pamiršti norėjo, o mes juos priminti atėjome“, – sakė protestuotojai.
A. Navickas: ministrė pamiršo mus pakviesti – mes atėjome
Savo ruožtu profsąjungos vadovas A. Navickas tikina, kad jų siekis yra užtikrinti įsipareigojimų vykdymą.
„Ministrė pamiršo mus pakviesti – mes atėjome. Negirdėjo mokytojų nepritarimo – mes priminsime pažadus, priminsime norą mokytojus girdėti, norą su jais susitarti, norą didinti atlyginimą netgi ženkliau nei ministrė žadėjo ankstesniu Vyriausybės susitarimu (…). Aišku, kad (mūsų – ELTA) siekis yra užtikrinti įsipareigojimų vykdymą“, – Eltai sakė A. Navickas.
Trečiadienio rytą ŠMSM vadovė Raminta Popovienė tikino, jog priimtas nutarimas mokytojų atlyginimus 11,5 proc. kelti nuo kitų metų rugsėjo yra pedagogams finansiškai palankiausias variantas. Vis dėlto A. Navickas tikina – jei tai būtų tiesa, mokytojai nemitinguotų.
Labai keista, kad geriausią variantą mokytojai atmeta.
„Labai keista, kad geriausią variantą mokytojai atmeta. Mokytojai pasiskaičiavo – čia tikrai nesudėtingas veiksmas padalinti metines pajamas iš 12 mėnesių – ir tu pamatai, kad mažiausiai uždirbi tuo pateiktu variantu“, – kalbėjo LŠDPS vadovas.
A. Navickas akcentuoja, jog jei į jo atstovaujamos profsąjungos lūkesčius nebus atsižvelgta, protesto akcijos gali persikelti ir į Seimą. Neatmetama ir nacionalinio protesto galimybė.
„Eisime į Seimą, į biudžeto tvirtinimą, darysime akcijas, galvojame apie nacionalinį streiką (…). Ministrė nuolat sako, kad girdi, kad išgirs mokytojus, tai pasižiūrėsime“, – teigė A. Navickas.
R. Popovienė: viskas priklauso nuo Finansų ministerijos
Savo ruožtu ŠMSM vadovė R. Popovienė sako girdinti mokytojų lūkesčius ir suprantanti kilusį pasipiktinimą, tačiau tikina – viskas priklauso nuo Finansų ministerijos.
„Ministerijai ir man pačiai prioritetas visada yra pedagogų darbo užmokestis, darbo sąlygos. Visi sprendimai, kuriuos mes darome, yra akcentuoti į vaikų, pedagogų sėkmę ir darbo sąlygas, darbo užmokestį. Tai tikrai yra labai svarbu“, – atėjusi pas mitinguotojus kalbėjo ministrė.
„Derybos dėl darbo užmokesčio kiekvienais metais nėra paprastos. Ir mes girdime tuos siūlymus (…) didinti darbo užmokestį nuo sausio mėnesio. Mes lygiai taip pat (to – ELTA) norime, kalbėjome ir su Finansų ministerija, siekėme to ne vieną kartą, kalbėjome ir kartu su premjere, ir ieškojome tų galimybių, tačiau finansinės galimybės yra tokios, kad mes žinome, kad didžioji dalis biudžeto yra skirta šalies gynybai (…). Derybos dar vyksta, nesame pasirašę sutarties, parašų nesame sudėję ir su kitomis profsąjungomis. Viskas priklauso nuo Finansų ministerijos“, – akcentavo ji.
Apie planuojamą mitingą paskelbta paaiškėjus, kad ŠMSM su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) susitarė nuo kitų metų rugsėjo mokytojų algas kelti 11,5 proc. Taip, pasak A. Navicko, buvo sulaužytas pedagogų bendruomenei duotas pažadas algas kelti jau nuo sausio.
Savo ruožtu ŠMSM vadovė R. Popovienė tikina, jog dabar numatyta algų kėlimo tvarka finansine prasme mokytojams yra pati palankiausia, o tam skirtą biudžeto dalį ministrė vadina rekordine.
Anot R. Popovienės, pirminis siūlymas nuo sausio atlyginimus kelti 5 proc. netiko nei pedagogų ir švietimo darbuotojų profsąjungoms, nei ministerijoms, o kiti, šiuo metu neatliepti lūkesčiai, esą negalėjo būti patenkinti dėl riboto valstybės biudžeto.
Be to, ministerijos skaičiavimais, taikant šiuo metu numatytą pedagogų darbo užmokesčio kėlimo tvarką, šios profesijos atstovai trejų metų laikotarpiu uždirbtų daugiau.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
